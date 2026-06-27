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नगर परिषद के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए नहीं पहुंचा एक भी पार्षद, बीजेपी का पलड़ा था भारी

नगर परिषद घुमारवीं के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव कोरम पूरा न होने से टला. 9 में से एक भी पार्षद बैठक में नहीं पहुंचा.

बैठक में नहीं पहुंचा एक भी पार्षद
बैठक में नहीं पहुंचा एक भी पार्षद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 2:53 PM IST

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बिलासपुर: नगर परिषद घुमारवीं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चल रहा सस्पेंस और गहरा गया है. शनिवार को चुनाव के लिए बुलाई गई आधिकारिक बैठक आवश्यक कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित करनी पड़ी. दिलचस्प बात यह रही कि राजनीतिक सरगर्मियों के बीच नगर परिषद के 9 वार्डों में से एक भी पार्षद बैठक में नहीं पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन को ये बैठक आगे के लिए टालनी पड़ी

एसडीएम करते रहे इंतजार

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए एसडीएम घुमारवीं गौरव चौधरी प्रशासनिक टीम के साथ समय पर बैठक स्थल पर उपस्थित रहे. प्रशासन ने चुनाव को लेकर सुरक्षा और अन्य सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली थीं. तय समय पर बैठक शुरू की जानी थी, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई पार्षद नहीं पहुंचा, तो बैठक को आधिकारिक तौर पर स्थगित कर दिया गया.

6 सीटों के साथ भाजपा का पलड़ा भारी

नगर परिषद घुमारवीं के हालिया चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो 9 में से 6 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जिससे उनका पलड़ा भारी माना जा रहा है. नियमानुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए कम से कम 7 पार्षदों की उपस्थिति यानी कोरम पूरा होना आवश्यक था, लेकिन एक भी पार्षद यहां नहीं पहुंचा. कयास लगाए जा रहे हैं कि आंतरिक गुटबाजी या किसी खास राजनीतिक रणनीति के तहत पार्षदों ने सामूहिक रूप से बैठक से दूरी बनाई. चुनाव के दिन सभी पार्षदों का इस तरह नदारद रहना स्थानीय राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा का विषय बन गया है.

अब 30 जून को होगी अगली बैठक

एसडीएम घुमारवीं गौरव चौधरी ने बताया कि कोरम पूरा न होने के कारण शनिवार को चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकी. उन्होंने कहा कि अब नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आगामी 30 जून की नई तिथि निर्धारित की गई है, जिस दिन दोबारा चुनाव की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी.

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