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नगर परिषद के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए नहीं पहुंचा एक भी पार्षद, बीजेपी का पलड़ा था भारी

बैठक में नहीं पहुंचा एक भी पार्षद ( ETV Bharat )

बिलासपुर: नगर परिषद घुमारवीं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चल रहा सस्पेंस और गहरा गया है. शनिवार को चुनाव के लिए बुलाई गई आधिकारिक बैठक आवश्यक कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित करनी पड़ी. दिलचस्प बात यह रही कि राजनीतिक सरगर्मियों के बीच नगर परिषद के 9 वार्डों में से एक भी पार्षद बैठक में नहीं पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन को ये बैठक आगे के लिए टालनी पड़ी एसडीएम करते रहे इंतजार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए एसडीएम घुमारवीं गौरव चौधरी प्रशासनिक टीम के साथ समय पर बैठक स्थल पर उपस्थित रहे. प्रशासन ने चुनाव को लेकर सुरक्षा और अन्य सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली थीं. तय समय पर बैठक शुरू की जानी थी, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई पार्षद नहीं पहुंचा, तो बैठक को आधिकारिक तौर पर स्थगित कर दिया गया. 6 सीटों के साथ भाजपा का पलड़ा भारी