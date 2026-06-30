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सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री के इलाके में 20 सालों बाद नगर परिषद में बीजेपी काबिज, पत्रकार को मिली अध्यक्ष की कुर्सी

20 साल बाद भाजपा समर्थित गुट ने ऐतिहासिक कब्जा जमाया है. सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी के लिए बड़ी खतरे की घंटी है.

घुमारवीं नगर परिषद पर बीजेपी का कब्जा
घुमारवीं नगर परिषद पर बीजेपी का कब्जा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 5:36 PM IST

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घुमारवीं (बिलासपुर): नगर परिषद घुमारवीं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा हाई-वोल्टेज सियासी ड्रामा आखिरकार मंगलवार को खत्म हो गया. भाजपा समर्थित गुट ने शानदार रणनीति के तहत करीब दो दशकों (20 साल) बाद नगर परिषद घुमारवीं की सत्ता पर ऐतिहासिक कब्जा जमा लिया है.

पहली बार पार्षद का चुनाव जीते अमित कुमार को नगर परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है, जबकि सविता देवी को उपाध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है. इस जीत के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग की मौजूदगी में जोरदार जश्न मनाया.

घुमारवीं नगर परिषद पर बीजेपी का कब्जा (ETV Bharat)

शनिवार को नदारद थे सभी पार्षद

नगर परिषद के कुल 9 वार्डों में से 6 पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी. शनिवार (27 जून) को प्रशासन ने नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आधिकारिक बैठक बुलाई थी. शनिवार को एसडीएम घुमारवीं गौरव चौधरी अपनी प्रशासनिक टीम के साथ इंतजार करते रहे, लेकिन 9 में से एक भी पार्षद बैठक में नहीं पहुंचा. कोरम पूरा न होने के कारण शनिवार की बैठक टालनी पड़ी और एसडीएम ने अगली तारीख 30 जून तय की थी. मंगलवार को जब दोबारा बैठक हुई, तो भाजपा ने छह पार्षदों के साथ अपना बहुमत साबित कर दिया.

कौन हैं नए अध्यक्ष अमित कुमार?

पहली बार पार्षद बनते ही सीधे अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने वाले अमित कुमार लंबे समय तक क्षेत्र में पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं. स्थानीय राजनीति में इसे एक बहुत बड़ा फेरबदल माना जा रहा है. समर्थकों का विश्वास है कि लंबे समय तक पत्रकार के रूप में जनता के मुद्दों को उठाने का अमित कुमार का जमीनी अनुभव अब शहर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा.

अध्यक्ष पद निर्वाचित होने के बाद अमित कुमार ने कहा कि 'शहर की सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सड़कों की खस्ता हालत, स्ट्रीट लाइट और पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार के लिए सबको साथ लेकर काम करेंगे.' वहीं, उपाध्यक्ष बनीं सविता देवी से भी विकास योजनाओं को तेज गति देने की उम्मीद जताई जा रही है.

राजेश धर्माणी के लिए बड़ी चुनौती

इस बड़े सियासी फेरबदल के बाद स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में राजेश धर्माणी ने भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग को शिकस्त दी थी, लेकिन धर्माणी के गृह क्षेत्र की नगर परिषद पर दो दशक बाद कांग्रेस समर्थित हाथ से सत्ता खिसकना और भाजपा का काबिज होना यह साफ संकेत दे रहा है कि स्थानीय राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं. राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि इस हार के बाद आने वाले समय में मंत्री राजेश धर्माणी की सियासी राह बेहद मुश्किल हो सकती है.

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