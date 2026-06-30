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सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री के इलाके में 20 सालों बाद नगर परिषद में बीजेपी काबिज, पत्रकार को मिली अध्यक्ष की कुर्सी

घुमारवीं नगर परिषद पर बीजेपी का कब्जा ( ETV Bharat )

घुमारवीं (बिलासपुर): नगर परिषद घुमारवीं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा हाई-वोल्टेज सियासी ड्रामा आखिरकार मंगलवार को खत्म हो गया. भाजपा समर्थित गुट ने शानदार रणनीति के तहत करीब दो दशकों (20 साल) बाद नगर परिषद घुमारवीं की सत्ता पर ऐतिहासिक कब्जा जमा लिया है. पहली बार पार्षद का चुनाव जीते अमित कुमार को नगर परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है, जबकि सविता देवी को उपाध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है. इस जीत के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग की मौजूदगी में जोरदार जश्न मनाया. घुमारवीं नगर परिषद पर बीजेपी का कब्जा (ETV Bharat) शनिवार को नदारद थे सभी पार्षद नगर परिषद के कुल 9 वार्डों में से 6 पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी. शनिवार (27 जून) को प्रशासन ने नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आधिकारिक बैठक बुलाई थी. शनिवार को एसडीएम घुमारवीं गौरव चौधरी अपनी प्रशासनिक टीम के साथ इंतजार करते रहे, लेकिन 9 में से एक भी पार्षद बैठक में नहीं पहुंचा. कोरम पूरा न होने के कारण शनिवार की बैठक टालनी पड़ी और एसडीएम ने अगली तारीख 30 जून तय की थी. मंगलवार को जब दोबारा बैठक हुई, तो भाजपा ने छह पार्षदों के साथ अपना बहुमत साबित कर दिया.