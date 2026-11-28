ETV Bharat / state

पुराने नोटों के बदले 95 लाख देने का दिखाया सपना, हिमाचल के व्यक्ति को ठगों ने लगाया 5.23 लाख का चूना

पुराने नोटों के बदले मोटी रकम का लालच पड़ा महंगा ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: पुराने नोटों के बदले लाखों रुपये मिलने के लालच में घुमारवीं के एक व्यक्ति को 5.23 लाख रुपये गंवाने पड़ गए. साइबर ठगों ने इंस्टाग्राम पर वीडियो के जरिए पुराने नोटों के बदले 95 लाख रुपये देने का दावा किया और फिर व्हाट्सएप पर संपर्क कर अलग-अलग शुल्क के नाम पर उससे कुल 5,23,757 रुपये ऐंठ लिए. ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.

पुलिस के अनुसार, घुमारवीं तहसील के दड़याना गांव, डाकघर औहर निवासी विवेक महाजन ने शिकायत दर्ज करवाई है. शिकायतकर्ता के मुताबिक, 28 अक्तूबर को उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखी थी. इसमें पुराने नोटों के बदले 95 लाख रुपये देने का दावा किया गया था. इस ऑफर से प्रभावित होकर उसने वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया. संपर्क होने के बाद आरोपी ने पहले शिकायतकर्ता से पुराने नोटों की तस्वीरें मंगवाईं. इसके बाद व्हाट्सएप पर बातचीत कर उसे भरोसे में लिया गया. ठग ने फाइल चार्जेज और अन्य खर्चों के नाम पर पैसे जमा करवाने शुरू कर दिए. भुगतान के लिए अलग-अलग क्यूआर कोड भेजे गए और शिकायतकर्ता को इनके माध्यम से रकम ट्रांसफर करने के लिए कहा गया.