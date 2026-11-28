पुराने नोटों के बदले 95 लाख देने का दिखाया सपना, हिमाचल के व्यक्ति को ठगों ने लगाया 5.23 लाख का चूना
व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर वीडियो देखकर ठगों से संपर्क किया था. जिसके बाद व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड भेजकर अलग-अलग किश्तों में रकम ऐंठी गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 6:34 PM IST
बिलासपुर: पुराने नोटों के बदले लाखों रुपये मिलने के लालच में घुमारवीं के एक व्यक्ति को 5.23 लाख रुपये गंवाने पड़ गए. साइबर ठगों ने इंस्टाग्राम पर वीडियो के जरिए पुराने नोटों के बदले 95 लाख रुपये देने का दावा किया और फिर व्हाट्सएप पर संपर्क कर अलग-अलग शुल्क के नाम पर उससे कुल 5,23,757 रुपये ऐंठ लिए. ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.
पुलिस के अनुसार, घुमारवीं तहसील के दड़याना गांव, डाकघर औहर निवासी विवेक महाजन ने शिकायत दर्ज करवाई है. शिकायतकर्ता के मुताबिक, 28 अक्तूबर को उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखी थी. इसमें पुराने नोटों के बदले 95 लाख रुपये देने का दावा किया गया था. इस ऑफर से प्रभावित होकर उसने वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया. संपर्क होने के बाद आरोपी ने पहले शिकायतकर्ता से पुराने नोटों की तस्वीरें मंगवाईं. इसके बाद व्हाट्सएप पर बातचीत कर उसे भरोसे में लिया गया. ठग ने फाइल चार्जेज और अन्य खर्चों के नाम पर पैसे जमा करवाने शुरू कर दिए. भुगतान के लिए अलग-अलग क्यूआर कोड भेजे गए और शिकायतकर्ता को इनके माध्यम से रकम ट्रांसफर करने के लिए कहा गया.
अलग-अलग किश्तों में जमा करवाए 5.23 लाख रुपये
95 लाख रुपये मिलने की उम्मीद में शिकायतकर्ता आरोपी के झांसे में आता चला गया. उसने अलग-अलग किश्तों में कुल 5,23,757 रुपये जमा करवा दिए. इसके बावजूद जब उसे वादे के मुताबिक रकम नहीं मिली तो उसे अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ. इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की.
पुलिस ने दर्ज किया मामला
इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी से थाना घुमारवीं को जीरो एफआईआर प्राप्त हुई थी. इसके आधार पर घुमारवीं पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है. एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि साइबर ठगी का मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह के लालच में आकर पैसे डबल करने के झांसे में न आएं और अनजान लोगों के साथ बैंक से जुड़ी जानकारी साझा न करें.
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