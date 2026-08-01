लोहे की रेलिंग बन गई काल, करंट लगने से 25 वर्षीय युवक की मौत
दधोल कलां में छत पर लगी लोहे की रेलिंग में करंट उतरने से युवक की मौत. मृतक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 7:54 AM IST
घुमारवीं: घर की छत पर सुरक्षा के लिए लगाई गई लोहे की रेलिंग ही एक युवक के लिए काल बन गई. घुमारवीं उपमंडल की दधोल पंचायत के दधोल कलां गांव में शुक्रवार को करंट लगने से 25 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घर की छत पर लगी लोहे की रेलिंग के संपर्क में आते ही युवक को जोरदार बिजली का झटका लगा और वो नीचे गिर गया..
परिवार के अनुसार दधोल कलां निवासी पंकज कुमार (25) शुक्रवार दोपहर को अपने घर की छत पर किसी काम से गया था. इसी दौरान वो लोहे की रेलिंग के संपर्क में आ गया. अचानक रेलिंग में करंट प्रवाहित होने से उसे तेज झटका लगा और वो संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ा. हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत नजदीकी निजी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे घुमारवीं रेफर कर दिया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.
मृतक पंकज ने बीसीए की पढ़ाई पूरी की थी और इन दिनों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. उसके पिता भारतीय सेना में कार्यरत हैं, जबकि माता गृहिणी हैं. परिवार में उसकी एक छोटी बहन भी है, जो पढ़ाई कर रही है. बताया जा रहा है कि पंकज अपने भविष्य को संवारने के लिए लगातार मेहनत कर रहा था. उसकी अचानक हुई मौत ने परिवार के सपनों को गहरा झटका दिया है. हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है.
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