ETV Bharat / state

लोहे की रेलिंग बन गई काल, करंट लगने से 25 वर्षीय युवक की मौत

घुमारवीं: घर की छत पर सुरक्षा के लिए लगाई गई लोहे की रेलिंग ही एक युवक के लिए काल बन गई. घुमारवीं उपमंडल की दधोल पंचायत के दधोल कलां गांव में शुक्रवार को करंट लगने से 25 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घर की छत पर लगी लोहे की रेलिंग के संपर्क में आते ही युवक को जोरदार बिजली का झटका लगा और वो नीचे गिर गया..

परिवार के अनुसार दधोल कलां निवासी पंकज कुमार (25) शुक्रवार दोपहर को अपने घर की छत पर किसी काम से गया था. इसी दौरान वो लोहे की रेलिंग के संपर्क में आ गया. अचानक रेलिंग में करंट प्रवाहित होने से उसे तेज झटका लगा और वो संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ा. हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत नजदीकी निजी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे घुमारवीं रेफर कर दिया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.