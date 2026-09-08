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हिमाचल में पूर्व मंत्री ने क्यों दी आमरण अनशन की चेतावनी? FIR के बाद गरमाया मामला

भाजपा का आरोप है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है. एक जैसे मामलों में अलग-अलग रवैया अपनाया जा रहा है.

भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR के बाद गरमाया मामला
भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR के बाद गरमाया मामला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 4:20 PM IST

4 Min Read
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घुमारवीं: बिलासपुर जिले के घुमारवीं में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है. चार दिन के धरने-प्रदर्शन के बाद भाजपा ने मंगलवार को घुमारवीं थाना के बाहर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया. भाजपा नेताओं का कहना है कि यदि उनके कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई कर न्याय नहीं दिया गया, तो क्रमिक अनशन के बाद आमरण अनशन शुरू किया जाएगा.

भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी के लिए समान कानून व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर पुलिस तेजी से कार्रवाई करती है, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर कथित तौर पर टालमटोल की जा रही है.

भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग (ETV BHARAT)

पूर्व मंत्री ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

अनशन के दौरान भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि भाजपा का सवाल सीधा है कि जब कानून सभी के लिए बराबर है तो कार्रवाई में कथित तौर पर दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब शिकायतों का स्वरूप एक जैसा है और थाना भी एक ही है, तो एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में अंतर क्यों है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर बिना उचित जांच के मामले दर्ज किए जाते हैं, जबकि भाजपा कार्यकर्ता शिकायत लेकर थाने पहुंचते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती. उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों से बातचीत के बावजूद उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला. गर्ग ने स्पष्ट किया कि न्याय मिलने तक भाजपा पीछे नहीं हटेगी और जरूरत पड़ी तो क्रमिक अनशन के बाद आमरण अनशन शुरू किया जाएगा.

घुमारवीं थाने पर बाहर धरने पर बैठे भाजपा कार्यकर्ता
घुमारवीं थाने पर बाहर धरने पर बैठे भाजपा कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

वहीं, भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण चंदेल ने कहा कि प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन की कथित दोहरी कानून व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष अब क्रमिक अनशन तक पहुंच गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन कांग्रेस सरकार और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के दबाव में काम कर रहा है. चंदेल ने कहा कि जिला भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा. भाजपा नेताओं ने कहा कि पूरे विवाद का मुख्य सवाल यही है कि यदि शिकायतों का स्वरूप समान है और थाना भी एक ही है, तो कार्रवाई के पैमाने अलग क्यों हैं. पार्टी ने पुलिस प्रशासन से सभी शिकायतों पर निष्पक्ष और नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है.

क्या है मामला?

दरअसल, मामला भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ा है. घुमारवीं से कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी को लेकर सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और झूठी जानकारी प्रकाशित करने के आरोप में पुलिस ने 2 सितंबर को मामला दर्ज किया था. यह कार्रवाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायत के आधार पर हुई. हालांकि, भाजपा के तीनों कार्यकर्ताओं को अदालत से जमानत मिल चुकी है.

चार दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे है भाजपा कार्यकर्ता
चार दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे है भाजपा कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सोशल मीडिया पर कथित अभद्र टिप्पणियों को लेकर दी गई शिकायतों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई. उन्होंने कहा कि इन शिकायतों को केवल रोजनामचे में दर्ज किया गया और भाजपा कार्यकर्ताओं को कोर्ट जाने की सलाह दी गई. एक जैसे मामलों में पुलिस का रवैया अलग-अलग है और पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

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