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सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी! भाजपा वर्कर्स पर हुआ मामला दर्ज तो धरने पर बैठे पूर्व मंत्री

घुमारवीं: बिलासपुर जिले के घुमारवीं में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी से जुड़े सोशल मीडिया विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद शुक्रवार को पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता राजेंद्र गर्ग अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ घुमारवीं पुलिस थाने में धरने पर बैठ गए. भाजपा ने पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया है. वहीं, पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक, झूठी और मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है.

दरअसल, कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी के मीडिया प्रभारी राजीव शर्मा और एपीएमसी जिला बिलासपुर के चेयरमैन सतपाल ने इस संबंध में घुमारवीं थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी. इसके बाद पुलिस ने भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया. एफआईआर के अनुसार, फेसबुक पर राजेश धर्माणी को लेकर एक पोस्ट प्रकाशित की गई थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पोस्ट में मंत्री के खिलाफ गंभीर और मानहानिकारक बातें लिखी गईं. शिकायत में पोस्ट के उस हिस्से का भी उल्लेख है, जिसमें कथित तौर पर बिलासपुर से जुड़े मामलों में मंत्री के "अटैचियां" यानी सूटकेस लेने की बात कही गई थी. शिकायत में इन आरोपों को झूठा, दुर्भावनापूर्ण और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है.

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने शिकायत के आधार पर घुमारवीं थाने में 2 सितंबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2), 356(2) और 336(4) के तहत मामला दर्ज किया. शिकायत में सोशल मीडिया के जरिए कथित झूठी और दुर्भावनापूर्ण जानकारी फैलाने, मानहानिकारक आरोप लगाने और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के इस्तेमाल से जुड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी.

'बिना जांच के दर्ज की गई एफआईआर'