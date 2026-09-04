सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी! भाजपा वर्कर्स पर हुआ मामला दर्ज तो धरने पर बैठे पूर्व मंत्री
पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना उचित जांच और पूछताछ के भापजा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 7:41 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 7:47 PM IST
घुमारवीं: बिलासपुर जिले के घुमारवीं में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी से जुड़े सोशल मीडिया विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद शुक्रवार को पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता राजेंद्र गर्ग अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ घुमारवीं पुलिस थाने में धरने पर बैठ गए. भाजपा ने पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया है. वहीं, पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक, झूठी और मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है.
दरअसल, कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी के मीडिया प्रभारी राजीव शर्मा और एपीएमसी जिला बिलासपुर के चेयरमैन सतपाल ने इस संबंध में घुमारवीं थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी. इसके बाद पुलिस ने भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया. एफआईआर के अनुसार, फेसबुक पर राजेश धर्माणी को लेकर एक पोस्ट प्रकाशित की गई थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पोस्ट में मंत्री के खिलाफ गंभीर और मानहानिकारक बातें लिखी गईं. शिकायत में पोस्ट के उस हिस्से का भी उल्लेख है, जिसमें कथित तौर पर बिलासपुर से जुड़े मामलों में मंत्री के "अटैचियां" यानी सूटकेस लेने की बात कही गई थी. शिकायत में इन आरोपों को झूठा, दुर्भावनापूर्ण और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है.
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने शिकायत के आधार पर घुमारवीं थाने में 2 सितंबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2), 356(2) और 336(4) के तहत मामला दर्ज किया. शिकायत में सोशल मीडिया के जरिए कथित झूठी और दुर्भावनापूर्ण जानकारी फैलाने, मानहानिकारक आरोप लगाने और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के इस्तेमाल से जुड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी.
'बिना जांच के दर्ज की गई एफआईआर'
पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आरोप लगाया कि मंडल अध्यक्ष सुरेश कुमार, विजय शर्मा और मीडिया प्रभारी महेंद्र पाल रत्तवान के खिलाफ बिना उचित जांच और पूछताछ के एफआईआर दर्ज की गई. उन्होंने कहा कि तीनों कार्यकर्ताओं को बाद में कोर्ट से जमानत भी मिल गई. गर्ग का आरोप है कि दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सोशल मीडिया पर कथित अभद्र टिप्पणियों को लेकर दी गई शिकायतों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उन्हें केवल रोजनामचे में दर्ज किया गया.
राजेंद्र गर्ग ने सवाल उठाया कि एक जैसे मामलों में पुलिस का रवैया अलग-अलग क्यों है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें कोर्ट जाने की सलाह दी गई, जबकि दूसरी ओर शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज कर दी गई. गर्ग ने दावा किया कि पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा की शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक विरोध जारी रहेगा. अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा. उन्होंने प्रदेश सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी दबाने का आरोप लगाया.
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