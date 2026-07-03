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हिमाचल के इस बीडीसी चुनाव में सत्ता का बंटवारा, कांग्रेस की अध्यक्ष तो भाजपा का उपाध्यक्ष

घुमारवीं: भाजपा और कांग्रेस प्रदेश की ही नहीं, बल्कि पूरे देश में दो बड़े राजनीतिक विरोधी दल हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ये दोनों दल एक-साथ नजर आए हैं. विकासखंड घुमारवीं में वीरवार को हुए बीडीसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव ने स्थानीय राजनीति की तस्वीर बदल दी. बीडीसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव परिणाम में कांग्रेस और भाजपा दोनों को आंशिक सफलता मिली, जिससे सत्ता का संतुलन दोनों दलों के बीच बंट गया.

कांग्रेस की अध्यक्ष और भाजपा का उपाध्यक्ष

विकासखंड घुमारवीं में कांग्रेस समर्थित उषा देवी बीडीसी अध्यक्ष चुनी गईं, जबकि भाजपा समर्थित रमेश कुमार ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की. सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि चुनाव नतीजों ने दोनों दलों के बहुमत संबंधी दावों पर सवाल खड़े कर दिए. मतदान के बाद सामने आए आंकड़ों ने स्पष्ट संकेत दिया कि कई सदस्यों ने पार्टी लाइन से अलग जाकर मतदान किया, जिसके चलते क्रॉस वोटिंग पूरे चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा बन गई.

2 वोटों के अंतर से जीती बीडीसी अध्यक्ष

अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी घण्ड़ालवीं वार्ड से निर्वाचित ऊषा देवी और भाजपा प्रत्याशी हमबोट वार्ड से निर्वाचित नरेश धीमान आमने-सामने थीं. 34 सदस्यों वाले सदन में हुए मतदान में उषा देवी को 18 और नरेश धीमान को 16 मत मिले. महज दो वोटों के अंतर से उषा देवी ने अध्यक्ष पद अपने नाम कर लिया. इसके बाद हुए उपाध्यक्ष पद के चुनाव में समीकरण पूरी तरह बदलते नजर आए. भाजपा प्रत्याशी तल्याणा वार्ड से निर्वाचित रमेश कुमार को 21 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी ननावां वार्ड से निर्वाचित मेहर सिंह को 13 मतों पर संतोष करना पड़ा. आठ मतों के बड़े अंतर से रमेश कुमार ने जीत दर्ज कर भाजपा की झोली में उपाध्यक्ष पद डाल दिया.