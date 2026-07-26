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ग्राम सभा में पूर्व प्रधान पर वर्तमान प्रधान की पत्नी को थप्पड़ मारने का आरोप, पुलिस के पास पहुंचा मामला

बिलासपुर जिले में पंचायत में ग्राम सभा के दौरान भारी हंगामा हो गया. पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है.

पूर्व प्रधान पर पंचायत प्रधान की पत्नी को थप्पड़ मारने का आरोप
पूर्व प्रधान पर पंचायत प्रधान की पत्नी को थप्पड़ मारने का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 7:47 PM IST

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Updated : July 26, 2026 at 8:13 PM IST

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घुमारवीं: उपमंडल की ग्राम पंचायत औहर में रविवार को आयोजित ग्रामसभा उस समय विवादों में घिर गई, जब पूर्व पंचायत के पांच वर्षीय कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. पंचायत प्रधान देश राज शर्मा ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा में पूर्व पंचायत द्वारा करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की जा रही थी और कुछ कार्यों के निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने तथा उनमें कमियों को लेकर सदस्यों द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे.

प्रधान देश राज शर्मा ने बताया कि ग्राम सभा में पंचायत के पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा की जा रही थी. इसी दौरान पूर्व प्रधान अपने समर्थकों के साथ सभा में पहुंचीं और समीक्षा प्रक्रिया का विरोध करना शुरू कर दिया. पूर्व प्रधान और उनके समर्थकों ने ग्राम सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिससे बैठक का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया, जब हमने ग्राम सभा की कार्यवाही जारी रखने का प्रयास किया तो हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया.

औहर पंचायत में ग्राम सभा के दौरान हंगामा (ETV Bharat)

प्रधान ने आरोप लगाया कि एक महिला ने उनका गला पकड़ लिया, हाथ से माइक छीन लिया और साथ धक्का-मुक्की व मारपीट की गई. पूर्व महिला प्रधान ने मेरी पत्नी को थप्पड़ मार दिया. घटना के दौरान अफरा-तफरी का माहौल बन गया और ग्राम सभा कुछ समय के लिए बाधित हो गई, जब उनकी पत्नी ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो महिला ने उनके साथ भी मारपीट की. इस दौरान उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गईं. मामले के बाद पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस थाना घुमारवीं में दर्ज करवाई है. पंचायत प्रधान ने आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है. एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने कहा कि मामले को लेकर शिकायत मिली है. पुलिस इसे लेकर जांच कर रही है.

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Last Updated : July 26, 2026 at 8:13 PM IST

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