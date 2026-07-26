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ग्राम सभा में पूर्व प्रधान पर वर्तमान प्रधान की पत्नी को थप्पड़ मारने का आरोप, पुलिस के पास पहुंचा मामला

पूर्व प्रधान पर पंचायत प्रधान की पत्नी को थप्पड़ मारने का आरोप ( ETV Bharat )