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अमेठी में घुमंतू गौरव समागम कार्यक्रम का आयोजन, भूमिहीन व घुमंतू परिवारों को मिलेंगे मकान: मंत्री असीम अरुण

अमेठी में घुमंतू गौरव समागम कार्यक्रम का आयोजन ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमेठी: यूपी सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण ने शनिवार को अमेठी में आयोजित घुमंतू गौरव समागम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि घुमंतू विकास बोर्ड के बाद अब घुमंतू विकास मिशन शुरू किया जाएगा. यह मिशन समाज के लोगों के लिए आधार, आय प्रमाणपत्र आदि जरूरी दस्तावेज तैयार करवाने में सहायता करेगा.



घुमंतू समाज के सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है. घुमंतू विकास बोर्ड के माध्यम से समाज के प्रत्येक परिवार को चिह्नित कर उन्हें आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं. सरकार का लक्ष्य है कि इन परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के साथ युवाओं के लिए सरकारी व निजी नौकरी और स्वरोजगार के रास्ते खोले जाएं, ताकि प्रत्येक परिवार की आमदनी दो से तीन गुना तक बढ़ाई जा सके.