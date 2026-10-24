अमेठी में घुमंतू गौरव समागम कार्यक्रम का आयोजन, भूमिहीन व घुमंतू परिवारों को मिलेंगे मकान: मंत्री असीम अरुण
यूपी में घुमंतू विकास बोर्ड के बाद अब घुमंतू विकास मिशन की तैयारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 7:54 PM IST
अमेठी: यूपी सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण ने शनिवार को अमेठी में आयोजित घुमंतू गौरव समागम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि घुमंतू विकास बोर्ड के बाद अब घुमंतू विकास मिशन शुरू किया जाएगा. यह मिशन समाज के लोगों के लिए आधार, आय प्रमाणपत्र आदि जरूरी दस्तावेज तैयार करवाने में सहायता करेगा.
घुमंतू समाज के सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है. घुमंतू विकास बोर्ड के माध्यम से समाज के प्रत्येक परिवार को चिह्नित कर उन्हें आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं. सरकार का लक्ष्य है कि इन परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के साथ युवाओं के लिए सरकारी व निजी नौकरी और स्वरोजगार के रास्ते खोले जाएं, ताकि प्रत्येक परिवार की आमदनी दो से तीन गुना तक बढ़ाई जा सके.
उन्होंने कहा कि सरकार का निर्देश है कि बारात घरों का संचालन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कराया जाए, ताकि वहां फर्नीचर, लाइट, जनरेटर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो. इससे स्थानीय स्तर पर चार लोगों को रोजगार मिलने के साथ बारात घरों का उचित रखरखाव भी सुनिश्चित हो सकेगा.
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि विमुक्त व घुमंतु समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाना हमारी प्राथमिकता है. बिजली, शुद्ध पेयजल, शौचालय और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से लैस कर, इन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है. इससे बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा और स्थायी आजीविका के नए रास्ते खुल रहे हैं.
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