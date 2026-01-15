ETV Bharat / state

जागेश्वर धाम में भगवान भोलेनाथ साधना में हुए लीन, अब फाल्गुन माह में भक्तों को देंगे दर्शन

जागेश्वर धाम में मकर संक्रांति के दिन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा-अर्चना कर शिवलिंग पर घी का अभिषेक किया गया. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घी से किया गया यह अभिषेक भगवान शिव को अतिप्रिय है और इससे भक्तों के कष्ट दूर होते हैं तथा सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. मंदिर प्रांगण में सुबह से ही घृत कमल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई. परंपरा के अनुसार, 251 किलोग्राम शुद्ध पहाड़ी गाय के घी से भगवान की यह विशेष गुफा तैयार की गई. इस घी की व्यवस्था जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति, श्रद्धालुओं, ग्रामीणों और पुजारियों के सहयोग से की गई थी.

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में धार्मिक परंपरा के तहत भगवान शिव के शिवलिंग को 251 किलो शुद्ध देसी घी से ढका गया. जागेश्वर धाम में भगवान शिव को एक माह के लिए घृत कमल की गुफा में विराजमान किया गया. प्रत्येक वर्ष माघ माह के पहले दिन मकर संक्रांति के मौके पर परंपरानुसार ज्योतिर्लिंग जागेश्वर महाराज को इस गुफा में स्थापित किया जाता है जो फाल्गुन माह की पहले दिन तक गुप्त साधना में लीन रहते हैं. इस विशेष धार्मिक अनुष्ठान के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली. मंदिर परिसर में हर-हर महादेव के जयकारें से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया.

ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी हेमंत भट्ट और महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज ने जानकारी दी कि मंदिर में आए गाय के घी को सर्वप्रथम बताया ज्योतिर्लिंग प्रांगण में बड़े बर्तनों में खौलाने के बाद इसे जातागंगा के ठंडे. जल से शुद्ध किया गया जिसके बाद घी पुनः जम गया. उसके बाद जटागंगा के अत्यधिक ठंडे जल से पुनः शुद्ध किया गया, जिससे घी तुरंत जम गया. जिसके बाद इस शुद्ध घी से कमल की आकृति बनाई गई. इसके बाद इस घृत कमल के भीतर भगवान ज्योतिर्लिंग को मंत्रोच्चार के साथ विराजमान किया गया.

अल्मोड़ा जागेश्वर धाम (Photo-ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति से फाल्गुन माह के प्रथम दिन तक भगवान शिव इस घृत कमल की गुफा में गुप्त साधना में रहेंगे. नियमित पूजा-अर्चना और विशेष अनुष्ठान होंगे. फाल्गुन माह में इस घृत कमल गुफा को खोला जाएगा और इस घी को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा. ग्रामीणों ओर भक्तों का मानना है प्रसाद के रूप में मिलने वाले इस घी का प्रयोग विभिन्न बीमारियों का हरण करने वाला होता है. यह चर्मरोग, माइग्रेन, पुराने सिरदर्द, सर्दी-जुकाम और नक्सीर में होने वाले रक्तस्राव जैसे विकारों को ठीक करता है.

प्राचीन जागेश्वर धाम में इस विशेष अवसर पर शिवलिंग को शुद्ध देसी घी से ढकने की परंपरा बहुत पुरानी है. घी को अत्यंत पवित्र और सात्त्विक पदार्थ माना गया है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने धारण किया था, जिससे उनके शरीर में अत्यधिक ताप उत्पन्न हुआ. देवताओं ने उस ताप को शांत करने के लिए शिव को घी अर्पित किया. तभी से घी अर्पण की परंपरा चली आ रही है, आज भी यह परंपरा पूरी श्रद्धा और विधि-विधान से निभाई जा रही है.

पढ़ें-