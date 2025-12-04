ETV Bharat / state

अजगरों का डेरा बना दुर्ग का घोटवानी गांव, अबतक 8 सांपों को हुआ रेस्क्यू

दुर्ग: धमधा इलाके के ग्राम घोटवानी में इन दिनों अजगर सांपों के निकलने से लोग दहशत में हैं. गांव वालों की मानें तो अबतक 8 से ज्यादा अजगर यहां निकल चुके हैं. बड़े बड़े अजगरों के निकलने से गांव वाले काफी डरे हुए हैं. गांव वालों का कहना है कि वो डर के चलते मवेशियों को खेतों में नहीं छोड़ते. बच्चों को भी अकेले में खेत नहीं जाने देते. गांव वालों को डर है कि अजगर उनके मवेशियों या फिर बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएं.

घोटवानी गांव के लोगों का कहना है कि बार बार अजगर गांव में क्यों निकल रहे हैं इसका पता लगाया जाना चाहिए. ग्रामीणों की मानें तो अबतक कुल 8 बड़े अजगर निकल चुके हैं. बुधवार को भी एक साथ 2 अजगर खेत में निकले. गांव वालों ने जब अजगर को खेत में घूमते देखा तो उनके होश उड़ गए. आनन फानन में डायल 112 टीम और वन विभाग की स्नेक कैचर को बुलाया. रेस्क्यू टीम ने गांव वालों की मदद से दोनों अजगर को पकड़ कर सुरक्षित जंगल पर छोड़ दिया.

गांव के किसान बुधारू साहू ने बताया कि वो खलिहान में काम के लिए पहुंचा तो देखा कि वहां पर दो अजगर घूम रहे हैं. किसान ने इस बात की जानकारी गांव के ही वेदराज संतु वर्मा को दी. वेदराज ने सांपों को सुरक्षित कर वन विभाग की टीम को सौंप दिया.

अजगर के निकलने से दहशत (ETV Bharat)

अबतक 8 सांपों को हुआ रेस्क्यू (ETV Bharat)

बाढ़ की वजह से अजगरों ने बदला ठिकाना

घोटवानी गांव में अब तक 8 अजगर रेस्क्यू किए जा चुके हैं, जिससे यह गांव पूरे दुर्ग जिले में चर्चा का केंद्र बन गया है. ग्रामीण मानते हैं कि हाल ही में आई बाढ़ के कारण जंगल के निचले हिस्सों से बड़े सांप बहकर गांव के खेतों, मेड़ों, खलिहानों और झाड़ियों की ओर आ गए हैं. बाढ़ उतरने के बाद सुरक्षित स्थान तलाशते हुए ये अजगर लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं. लगातार सांप मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. लोग रात में खेतों की तरफ जाने से बच रहे हैं और बच्चों को भी अकेले बाहर न जाने की सलाह दी जा रही है. पशुपालक भी सतर्क हो गए हैं, क्योंकि अजगर छोटे पालतू जानवरों का शिकार कर लेते हैं. वन विभाग के जवान ओयंबक साहू का कहना है कि अजगर सामान्य प्रजाति के हैं. इन सांपों से डरने की जरूरत नहीं है. अजगर दिखाई देने पर 112 या वन विभाग को सूचना देकर उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कराया जाना चाहिए.