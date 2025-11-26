यूपी की घोसी विधानसभा सीट रिक्त घोषित; सपा MLA सुधाकर सिंह के निधन से खाली हुई सीट
विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बताया कि इस संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है.
लखनऊ: मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट (निर्वाचन क्षेत्र संख्या-354) से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का 20 नवंबर 2025 को निधन हो गया था. उनके निधन के साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा की यह महत्वपूर्ण सीट तत्काल प्रभाव से रिक्त हो गई है.
विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बताया कि इस संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है. सुधाकर सिंह लगातार दूसरी बार घोसी से विधायक चुने गए थे.
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मजबूत उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को करीबी मुकाबले में हराकर विजय प्राप्त की थी. ग्रामीण विकास, किसान हित और स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय रहने वाले सुधाकर सिंह क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे. वह मूल रूप से मऊ जिले के रहने वाले थे और सपा के प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते थे.
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, विधायक के निधन से रिक्त हुई सीट पर छह महीने के अंदर उपचुनाव कराना अनिवार्य होता है. इसलिए घोसी विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने की संभावना है.
यह उपचुनाव मऊ जिले ही नहीं, पूरे पूर्वांचल की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि घोसी सीट पर पिछले कई चुनावों से भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया है.
विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि यह सीट अब रिक्त घोषित की गई है और बाकी का काम चुनाव आयोग को करना होगा.
