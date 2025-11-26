ETV Bharat / state

यूपी की घोसी विधानसभा सीट रिक्त घोषित; सपा MLA सुधाकर सिंह के निधन से खाली हुई सीट

सपा MLA सुधाकर सिंह के निधन से खाली हुई सीट. ( Photo Credit: ETV Bharat )