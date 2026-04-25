'कर्ज लेकर की खेती, पैरों से फसल बर्बाद करती नीलगाय'.. बिहार के किसानों का दर्द
समस्तीपुर में नीलगाय ने फसल बर्बाद कर दी है. किसानों ने बैंक से लिया था कर्ज, अब छोड़ रहे खेती. सुनिए किसानों का दर्द.
Published : April 25, 2026 at 10:27 AM IST
समसेतीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले में नीलगाय का प्रकोप किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गया है. छोटे किसान कर्ज लेकर फसल बोते हैं, लेकिन नीलगाय रातोंरात खेतों को चर जाते या रौंद देते हैं. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई किसान अब खेत खाली छोड़ रहे हैं और फसल लगाने से कतरा रहे हैं.
पहले सुनते थे, अब खुद झेल रहे: कुछ वर्ष पहले समस्तीपुर के किसान नीलगाय के आतंक की कहानियां दूसरों से सुनते थे. अब पूरे जिले में हर ब्लॉक के किसान इसका सीधा गवाह बन रहे हैं. तैयार फसल पल भर में बर्बाद हो जाती है. दूरदराज के गांवों से लेकर जिला मुख्यालय के आसपास तक नीलगायों के झुंड दिखाई दे रहे हैं.
किसानों के उपाय बेकार: किसानों ने अकेले और सामुदायिक स्तर पर कई उपाय आजमाए. बाड़ लगाई, डराने के लिए रोशनी और आवाज का इस्तेमाल किया, लेकिन सब प्रयास नाकाम रहे. लगूनिया गांव के किसान विनोद कुमार बताते हैं कि बटाई की जमीन पर पैसे लगाकर खेती करते हैं, फिर भी फसल तैयार होने से पहले नीलगाय सब कुछ चर जाते हैं.
“अब हम गरीब किसानों के लिए खेती करना संभव नहीं रहा. बटाई की जमीन पर पैसे लगाते हैं, लेकिन फसल तैयार होने से पहले नीलगाय सब बर्बाद कर देता है. डर के मारे खेत खाली छोड़ देते हैं.”- विनोद कुमार, किसान
खेती छोड़ने की मजबूरी: एक बुजुर्ग किसान नन्दकिशोर सिंह ने बताया कि समस्या लेकर कई बार अधिकारियों के पास पहुंचे, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला. महीनों की मेहनत और कर्ज का बोझ बढ़ रहा है. अब छोटे किसानों के पास खेती करना संभव नहीं रह गया है. वे कहते हैं “नीलगाय के डर से खेत बोने का साहस ही नहीं होता.”
“इस समस्या को लेकर कई जगह फरियाद की, कई बार अधिकारियों के पास गए, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ. हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा.”-नन्दकिशोर सिंह, बुजुर्ग किसान
क्या कहते हैं वन विभाग के अधिकारी: जिला पर्यावरण एवं वन विभाग इस समस्या से निपटने की जिम्मेदारी रखता है. डीएफओ नरिंदर पाल सिंह के अनुसार, वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत गैर-वन क्षेत्रों में नीलगाय के आखेट की अनुमति है. प्रभावित किसान मुखिया या रेंज अधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं.
“वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गैर-वन क्षेत्रों में नीलगाय के आखेट की अनुमति है. प्रभावित किसान मुखिया या रेंज अधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं. जिले में शूटर तैनात हैं और इस वर्ष 39 आखेट हो चुके हैं.”- नरिंदर पाल सिंह, डीएफओ
आखेट की कार्रवाई और भविष्य: जिले में शूटर तैनात किए गए हैं. वर्तमान वित्तीय वर्ष में समस्तीपुर में 39 नीलगायों का आखेट किया जा चुका है. विभाग आगे भी समस्या को गंभीरता से ले रहा है और प्रभावित किसानों की मदद के लिए प्रक्रिया जारी रखने का दावा कर रहा है.
किसानों में निराशा और आक्रोश: नीलगाय के बढ़ते आतंक से समस्तीपुर के किसान लाचार महसूस कर रहे हैं. जहां किसान फसल सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं विभाग की कार्रवाई अभी अपर्याप्त लग रही है. यदि जल्दी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो जिले की कृषि व्यवस्था और भी प्रभावित हो सकती है.
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