ETV Bharat / state

फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदलेगा टाइटल, ब्रजेश पाठक के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म को दिया निर्देश

ब्रजेश पाठक और मनोज वाजपेई. ( @brajeshpathakup )

लखनऊ/मुरादाबादः ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म 'घूसखोर पंडत' के टाइटल को लेकर लगातार विरोध हो रहा है. इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि उनके अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा 'घूसखोर पंडत' के शीर्षक को हटाने के निर्देश दिए हैं. ब्रजेश पाठक ने X पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, 'पंडित शब्द विद्वता और त्याग का प्रतीक रहा है. ब्राह्मणों का योगदान राष्ट्र निर्माण में प्रथम पंक्ति में रहा है. "ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ब्राह्मण समाज को अनुचित तरीके से इंगित कर आगामी समय में रिलीज को प्रस्तावित "घूसखोर पंडत" शीर्षक फिल्म जो कि वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करने वाली थी, जिसके संबंध में मेरे द्वारा भारत सरकार से फिल्म के शीर्षक को हटाने का अनुरोध किया गया था. भारत सरकार ने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस शीर्षक को हटाने के सख्त निर्देश जारी करते हुए भविष्य में किसी भी वर्ग विशेष पर इस तरह की अनुचित टिप्पणी को फिल्मों, वेब सीरीज एवं अन्य माध्यमों में अमल में न लाए जाने के निर्देश दिए हैं. जिससे सामाजिक विद्वेष पनपता हो. मैं इस मांग को स्वीकार करने पर भारत सरकार का ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूं."