फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदलेगा टाइटल, ब्रजेश पाठक के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म को दिया निर्देश

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- भारत सरकार ने अनुरोध स्वीकार किया, मुरादाबद में समाजवादी पार्टी पर कसा तंज

ब्रजेश पाठक और मनोज वाजपेई.
ब्रजेश पाठक और मनोज वाजपेई. (@brajeshpathakup)
Published : February 6, 2026 at 8:52 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 9:08 PM IST

लखनऊ/मुरादाबादः ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म 'घूसखोर पंडत' के टाइटल को लेकर लगातार विरोध हो रहा है. इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि उनके अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा 'घूसखोर पंडत' के शीर्षक को हटाने के निर्देश दिए हैं.

ब्रजेश पाठक ने X पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, 'पंडित शब्द विद्वता और त्याग का प्रतीक रहा है. ब्राह्मणों का योगदान राष्ट्र निर्माण में प्रथम पंक्ति में रहा है. "ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ब्राह्मण समाज को अनुचित तरीके से इंगित कर आगामी समय में रिलीज को प्रस्तावित "घूसखोर पंडत" शीर्षक फिल्म जो कि वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करने वाली थी, जिसके संबंध में मेरे द्वारा भारत सरकार से फिल्म के शीर्षक को हटाने का अनुरोध किया गया था. भारत सरकार ने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस शीर्षक को हटाने के सख्त निर्देश जारी करते हुए भविष्य में किसी भी वर्ग विशेष पर इस तरह की अनुचित टिप्पणी को फिल्मों, वेब सीरीज एवं अन्य माध्यमों में अमल में न लाए जाने के निर्देश दिए हैं. जिससे सामाजिक विद्वेष पनपता हो. मैं इस मांग को स्वीकार करने पर भारत सरकार का ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूं."

वहीं, शुक्रवार की शाम को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुरादाबाद पहुंचे ब्रजेश पाठक ने फिल्म 'घूसखोर पंडत' को लेकर कहा कि भावनाओं को आहत करने वाले शीर्षक के साथ फिल्म निर्माण करना निंदनीय है. उन्होंने कहा कि एक जाति विशेष की भावनाओं को आहत करने वाले फिल्म के शीर्षक को लेकर समाज में बहुत ही गलत संदेश जा रहा था. इसको लेकर हमने भारत सरकार से अनुरोध किया था. जिसके बाद भारत सरकार द्वारा ओटीटी और नेटफ्लिक्स को निर्देशित किया गया है कि जातिगत भावनाओं को आहत करने वाले फिल्म के शीर्षक को तुरंत हटाया जाए और भविष्य में भी इस तरह के नाम से फिल्मों का निर्माण नहीं किया जाए.

मुरादाबाद में डिप्टी सीएम का दौरा. (ETV Bharat)

वहीं, सपा के मुस्लिम बूथों से वोट कटने के सवाल पर पाठक ने कहा कि सपा अपनी हार को सुनिश्चित मानकर इस तरह की बयानबाजी कर रही है. एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है बल्कि चुनाव के समय यह होता आया है और मतदाता सूची में नाम जोड़े जाते हैं.

उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है. समाजवादी पार्टी के दौर में उत्तर प्रदेश के हर जनपद में लुच्चे, लफंगे, गुंडे, माफिया सत्ता पर हावी थे. भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के खिलाड़ी हर खेल में अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा खेल बजट भी बढ़ाया गया है.

