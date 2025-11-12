ETV Bharat / state

राजस्थान में पहली बार 7 संभागों में एक साथ होगा घूमर फेस्टिवल, विशेष साउंड ट्रैक तैयार, मुफ्त होगा रजिस्ट्रेशन

घूमर फेस्टिवल 2025 में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए 7 शहरों में निशुल्क घूमर डांस वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है.

Deputy CM launches poster of Ghoomar Festival
घूमर फेस्टिवल का पोस्टर लॉन्च करती डिप्टी सीएम (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2025 at 6:35 PM IST

जयपुर: राजस्थान की पारंपरिक लोक-संस्कृति और नारी-सौंदर्य के प्रतीक घूमर नृत्य को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने की तैयारी तेज हो गई है. इसी मकसद के साथ प्रदेश सरकार पहली बार घूमर फेस्टिवल का आयोजन करने जा रही है. यह महोत्सव बुधवार, 19 नवंबर को प्रदेश के सात संभागीय मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर में एक साथ आयोजित किया जाएगा. इस सिलसिले में बुधवार को उपमुख्यमंत्री और कला संस्कृति मंत्री दीया कुमारी ने अहम बैठक ली. उन्होंने बताया कि जयपुर में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन विद्याधर नगर स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में किया जाएगा. दीया कुमारी ने कहा कि घूमर नृत्य राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है. इस फेस्टिवल का मकसद राज्य की लोक-संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना है.

घूमर फेस्टिवल की तैयारियों पर समीक्षा बैठक: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की अध्यक्षता में बुधवार को राजस्थान पर्यटन भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में जनप्रतिनिधियों और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक हुई. इसमें फेस्टिवल की तैयारियों और समन्वय से जुड़े बिंदुओं पर तफ्सील से चर्चा की गई. दीया कुमारी ने कहा कि इस फेस्टिवल में 12 साल से अधिक उम्र की बालिकाएं और किसी भी उम्र की महिलाएं भाग ले सकती हैं. उन्होंने स्कूल-कॉलेज की छात्राओं, गृहिणियों, कामकाजी महिलाओं और प्रोफेशनल डांसर्स से अपील की कि वे अपनी कला को मंच पर पेश करें और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को सशक्त बनाएं.

दीया कुमारी बोली, घूमर केवल नृत्य नहीं, बल्कि... (ETV Bharat Jaipur)

घूमर की रंगीन छटा बिखेरेगा राजस्थान: 19 नवम्बर को सातों संभाग मुख्यालयों में एक साथ होने वाले इस आयोजन से राज्य भर में लोक नृत्य की रंगीन छटा बिखरेगी. जयपुर में यह आयोजन लाइव म्यूजिक पर होगा, जहां गणगौर घूमर डांस अकादमी की कार्यकारी निदेशक ज्योति तोमर के निर्देशन में अकादमी के सदस्य और चयनित प्रतिभागी पारंपरिक संगीत की धुनों पर प्रदर्शन करेंगे. इसके अलावा घूमर महोत्सव के लिए सातों संभाग में नोडल और सहायक नोडल नियुक्त किए गए हैं. जिनमें अजमेर के लिए कृष्ण कुमार और योगेश खत्री, भरतपुर के लिए संजय जौहरी और प्रवीण लखपत, बीकानेर के लिए महेश व्यास और योगेश राय, जयपुर के लिए उपेंद्र सिंह शेखावत और बाबूलाल मीणा, जोधपुर के लिए भानु प्रताप और सरिता फिरोदा, कोटा के लिए विकास पांडे और संदीप श्रीवास्तव के साथ ही उदयपुर के लिए शिखा सक्सेना और जितेंद्र माली को नोडल बनाया गया है.

घूमर महोत्सव के लिए सातों संभाग में नोडल:

  1. अजमेर: कृष्ण कुमार और योगेश खत्री
  2. भरतपुर: संजय जौहरी और प्रवीण लखपत
  3. बीकानेर: महेश व्यास और योगेश राय
  4. जयपुर: उपेंद्र सिंह शेखावत और बाबूलाल मीणा
  5. जोधपुर: भानु प्रताप और सरिता फिरोदा
  6. कोटा: विकास पांडे और संदीप श्रीवास्तव
  7. उदयपुर: शिखा सक्सेना और जितेंद्र माली

मुफ्त रजिस्ट्रेशन के साथ मिलेगी ट्रेनिंग: फेस्टिवल में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग ने मुफ्त रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई है. इच्छुक प्रतिभागी वेबसाइट ghoomar.rajasthan.gov.in और http://ghoomar.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके साथ ही सभी सात शहरों में निशुल्क घूमर डांस वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है. जयपुर में यह वर्कशॉप जवाहर कला केन्द्र में 11 से 16 नवम्बर, 2025 तक चलेगी, जिसमें विशेषज्ञ नृत्य प्रशिक्षक प्रतिभागियों को पारंपरिक घूमर के सभी स्टेप सिखा रहे हैं.

विशेष साउंड ट्रैक पर होगा घूमर नृत्य: आयोजन की एकरूपता बनाए रखने के लिए राज्य के सभी संभागों में एक ही विशेष साउंड ट्रैक पर घूमर नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा. वहीं जयपुर के राज्यस्तरीय आयोजन में लाइव म्यूजिक पर पारंपरिक धुनों की प्रस्तुति के साथ हजारों महिलाएं एक साथ घूमर की थिरकन से उत्सव का माहौल बनाएंगी. उपमुख्यमंत्री ने अपील की है कि इस फेस्टिवल को राजस्थान की असली लोक-संस्कृति का उत्सव बनाने के लिए दर्शक और प्रतिभागी पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में आएं. उन्होंने कहा कि घूमर केवल नृत्य नहीं, बल्कि राजस्थान की आत्मा है. इसकी हर थिरकन में हमारे समाज की परंपरा, सौंदर्य और स्त्री-शक्ति की झलक मिलती है. इस आयोजन को लेकर पर्यटन विभाग का कहना है कि घूमर राजस्थान की ब्रांड पहचान तो बनेगा ही, साथ ही इस आयोजन से प्रदेश की छवि और अधिक आकर्षक बनेगी.

