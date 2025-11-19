ETV Bharat / state

Ghoomar Festival 2025 : राजस्थान में 7 संभाग मुख्यालयों पर एक साथ 6100 महिलाओं ने किया घूमर, बना रिकॉर्ड

घूमर फेस्टिवल में जयपुर और जोधपुर से 1500 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए. इसलिए इन दोनों शहरों को उच्च श्रेणी पुरस्कार में शामिल किया गया.

Women performing the Ghoomar dance
घूमर नृत्य करती महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 9:10 PM IST

जयपुर: प्रदेश में पहली बार सातों संभाग मुख्यालयों पर राज्य स्तरीय घूमर फेस्टिवल-2025 आयोजित किया गया. इसमें एक साथ 6100 महिलाओं ने घूमर नृत्य किया. उपमुख्यमंत्री और पर्यटन कला मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार देर शाम को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम के फुटबॉल ग्राऊंड पर नगाड़ा बजाकर घूमर महोत्सव का आगाज किया. घूमर फेस्टिवल 'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड' में दर्ज हो गया. डिप्टी सीएम ने भी महिलाओं के साथ घूमर नृत्य किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि घूमर राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान और आत्मा का उत्सव है. घूमर महोत्सव बहुत ही भव्यता, उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया.

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बताया कि घूमर फेस्टिवल में 6100 महिलाओं ने भाग लिया. एशिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में यह दर्ज हुआ है. लोक नृत्य हमारा कल्चर है. लोक कलाओं को हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए. पुरानी संस्कृति जो धीरे-धीरे खत्म होती जा रही थी, उससे नई पीढ़ी को जोड़ने का काम किया जा रहा है. सभी का साथ रहा, तो अगले साल फिर यह आयोजपन होगा.

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि आज वो समय आ गया है, जब हमें राजस्थान की लोक संस्कृति, लोक कलाओं और विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना होगा. उन्होंने कहा कि राजस्थान की संस्कृति के पर्यायवाची घूमर नृत्य को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हर वर्ष वृहद स्तर पर किया जाएगा.

दीया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सांस्कृतिक परंपराओं को जनभागीदारी और नवाचारों के साथ जोड़कर एक स्थायी मॉडल तैयार किया जाए, जिससे राजस्थान का पर्यटन व्यापक और सशक्त रूप में उभर कर आए. उन्होंने कहा कि घूमर फेस्टिवल को दीर्घकालिक रूप से राज्य की सांस्कृतिक पहचान के रूप में स्थापित करने की व्यापक योजना तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक कैलेंडर में शामिल कराने की संभावनाओं को भी तलाशा जाएगा.

Women queuing up to dance
नृत्य के लिए कतार में खड़ी महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)

एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ महोत्सव: घूमर महोत्सव के इस आयोजन को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया. इसमें राजस्थान के सातों संभागों में आयोजित घूमर महोत्सव में एक साथ 6 हजार से अधिक महिलाओं और युवतियों ने घूमर नृत्य किया. दीया कुमारी के साथ जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने महिलाओं के साथ घूमर नृत्य कर महोत्सव में सहभागिता कर रही युवतियों और महिलाओं का उत्साहवर्धन किया. घूमर महोत्सव के दौरान घूमर की सबसे प्राचीन शैली की प्रस्तुति 'एक बार हो पिया जयपुर शहर पधार जो....' गीत पर दी गई.

प्रस्तुतियों ने मन मोहा: इस अवसर पर घूमर और प्रदेश के अन्य लोकनृत्यों को संरक्षण देने वाली स्व. पदमश्री राजमाता गोवरधन कुमारी को श्रद्धाजंलि देते हुए उनके कार्यों पर पर एक लघु वृतचित्र भी दिखा गया. कार्यक्रम की शुरूआत गणगौर डांस अकादमी की कलाकारों की ओर से घूमर के 'लंजो..म्हारौ आलाजी लेता आइजो...' से हुई. जिसमें एक विवाहित महिला अपने पति से श्रंगार के समान लाने का आग्रह करती है. लेकिन यह भी शर्त भी रखती है कि सारा श्रंगार का साजो-सामान रत्नजड़ित होना चाहिए.

Ghoomar dance scene
घूमर नृत्य का दृश्य (ETV Bharat Jaipur)

दूसरी प्रस्तुति में विरह की पीड़ा में झेलती नायिका अपनी बैरन से अनुरोध करती है कि उसके पति को आदर से नायिका के पास भेजा जाए...यह प्रस्तुति जलाल-बिलाला के नाम के दी गई. तलवारबाजी संघ की बच्चियों ने इस अवसर पर आत्म रक्षा और आक्रमण की शैलियों को मंच पर साकार किया. CRPF के बैंड की ओर से भी आकर्षक प्रस्तुतिया दी गई.

दीया कुमारी ने पुरस्कार देकर किया सम्मानित: जयपुर और जोधपुर में 1500 से अधिक पंजीकरण प्राप्त होने पर इन दोनों शहरों को उच्च श्रेणी पुरस्कार श्रेणी में शामिल किया गया. इन दोनों संभागों में बेस्ट ग्रुप डांस, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट ज्वेलरी, बेस्ट सिंक्रोनाइजिंग और बेस्ट कोरियोग्राफी श्रेणियों में कुल 2,34,000 रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए. अन्य पांच संभागों के लिए कुल 1,04,000 रुपए की निर्धारित राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई.

