Ghoomar Dance Record : 15 हजार से अधिक महिलाओं ने किया घूमर, लोकसभा अध्यक्ष ने कही बड़ी बात

सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में घूमर नृत्य का रिकॉर्ड ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: शहर में चल रहे राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव के साथ ही इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुक्रवार रात को सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में एक नया रिकॉर्ड बना है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में हजारों की संख्या में मौजूद बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं ने घूमर नृत्य कर रिकॉर्ड बनाया. मंच से ओम बिरला ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं के गौरव का रिकॉर्ड बना है. यहां 15 हजार से अधिक महिलाओं ने घूमर नृत्य किया. समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि चित्तौड़गढ़ की धरती त्याग, बलिदान और शौर्य की अमर गाथाओं से ओत-प्रोत है. महाराणा प्रताप का शौर्य, महारानी पद्मिनी का त्याग और मीरा की भक्ति भारतीय संस्कृति और संस्कारों की सशक्त पहचान है. मेवाड़ की महिलाओं ने स्वाभिमान और बलिदान की जो परंपरा स्थापित की है, वही भारत की सांस्कृतिक चेतना का आधार है. यह विराट उत्सव मातृशक्ति, सेवा, संस्कार और राष्ट्रभक्ति के संगम का प्रतीक है, जो भारत की विरासत और अध्यात्म से भावी पीढ़ी को प्रेरणा देगा. लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Chittorgarh) लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इतने हजार महिलाओं को एक साथ भारत की संस्कृति और संस्कार के लिए घूमर नृत्य करना गर्व का विषय है. इसके लिए मैं यहां चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को धन्यवाद देता हूं. निश्चित रूप से चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ का अपना इतिहास रहा है. मेवाड़ का इतिहास हमें आज भी प्रेरणा देता है. उन्होंने कहा कि भारत की विरासत भारत की संस्कृति और भारत का आध्यात्म हम सबको हमेशा मार्गदर्शन देता है और ऊर्जा भी देता है. पढ़ें : Ghoomar Festival 2025 : राजस्थान में 7 संभाग मुख्यालयों पर एक साथ 6100 महिलाओं ने किया घूमर, बना रिकॉर्ड