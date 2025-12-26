ETV Bharat / state

Ghoomar Dance Record : 15 हजार से अधिक महिलाओं ने किया घूमर, लोकसभा अध्यक्ष ने कही बड़ी बात

सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में बना घूमर का रिकॉर्ड. बिरला बोले- मीरा की भक्ति भारतीय संस्कृति और संस्कारों की सशक्त पहचान...

Cultural Festival
सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में घूमर नृत्य का रिकॉर्ड (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 26, 2025 at 9:04 PM IST

चित्तौड़गढ़: शहर में चल रहे राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव के साथ ही इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुक्रवार रात को सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में एक नया रिकॉर्ड बना है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में हजारों की संख्या में मौजूद बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं ने घूमर नृत्य कर रिकॉर्ड बनाया. मंच से ओम बिरला ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं के गौरव का रिकॉर्ड बना है. यहां 15 हजार से अधिक महिलाओं ने घूमर नृत्य किया.

समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि चित्तौड़गढ़ की धरती त्याग, बलिदान और शौर्य की अमर गाथाओं से ओत-प्रोत है. महाराणा प्रताप का शौर्य, महारानी पद्मिनी का त्याग और मीरा की भक्ति भारतीय संस्कृति और संस्कारों की सशक्त पहचान है. मेवाड़ की महिलाओं ने स्वाभिमान और बलिदान की जो परंपरा स्थापित की है, वही भारत की सांस्कृतिक चेतना का आधार है. यह विराट उत्सव मातृशक्ति, सेवा, संस्कार और राष्ट्रभक्ति के संगम का प्रतीक है, जो भारत की विरासत और अध्यात्म से भावी पीढ़ी को प्रेरणा देगा.

लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Chittorgarh)

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इतने हजार महिलाओं को एक साथ भारत की संस्कृति और संस्कार के लिए घूमर नृत्य करना गर्व का विषय है. इसके लिए मैं यहां चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को धन्यवाद देता हूं. निश्चित रूप से चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ का अपना इतिहास रहा है. मेवाड़ का इतिहास हमें आज भी प्रेरणा देता है. उन्होंने कहा कि भारत की विरासत भारत की संस्कृति और भारत का आध्यात्म हम सबको हमेशा मार्गदर्शन देता है और ऊर्जा भी देता है.

पढ़ें : Ghoomar Festival 2025 : राजस्थान में 7 संभाग मुख्यालयों पर एक साथ 6100 महिलाओं ने किया घूमर, बना रिकॉर्ड

इस दौरान सांसद सीपी जोशी ने स्वागत संबोधन में कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के सम्मान में नारी शक्ति ही साथ में मंच पर बैठी है. यहां पहले भी इतिहार बने और आज भी नया इतिहास बनने जा रहा है. यहां इतिहास बनेगा गौरव का, परम्पराओं का और हमारी संस्कृति का. सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष सहित सभी अतिथियों का स्वागत किया. वहीं, प्रदेश सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधायक श्रीचंद कृपलानी, चंद्रभान सिंह आक्या, सुरेश धाकड़, भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी आदि मौजूद रहे. कार्यक्रम का संचालन रघु शर्मा ने किया.

Ghoomar Dance in Chittorgarh
15 हजार से अधिक महिलाओं ने किया घूमर नृत्य (ETV Bharat Chittorgarh)

सभी पर कृपा करने वाले हैं सांवलिया सेठ : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उदयपुर से सीधे सांवलियाजी पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन किए. वहीं, स्टेडियम में उन्होंने मंच से कहा कि सब पर कृपा करने वाले, सभी का कल्याण करने वाले सांवलिया सेठ भगवान के दर्शन करने का अवसर मिला.

पढ़ें : दिव्यांग नहीं, दिव्य हौसले वाली दीया श्रीमाली, घूमर से लाखों दिलों पर छाई, बनाती हैं बोलती हुई पेंटिंग

बिरला ने किया इंडोर स्टेडियम का किया उद्घाटन : ओम बिरला ने वर्चुअल माध्यम से 4.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया. मंच पर ओम बिरला के साथ महिला शक्ति बैठी थी. महिला शक्ति ने ही ओम बिरला का मंच पर स्वागत किया. बाद में मरु कोकिला सीमा मिश्रा के गीतों पर घूमर का नृत्य शुरू हुआ.

सीमा मिश्रा के गीत पर घूमर नृत्य में झूमा स्टेडियम : इस आयोजन में कलाकार सीमा मिश्रा भी पहुंचीं. सीमा मिश्रा ने घूमर नृत्य सुनाया. इस पर सभी ने झूम कर घूमर नृत्य किया. करीब 15 हजार से अधिक महिलाओं, युवतियों और बालिकाओं ने घूमर नृत्य किया. स्टेडियम में चारों तरफ घूमर नृत्य की धूम दिखाई दी.

