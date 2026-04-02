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लखनऊ में ‘घोंघाबसंत सम्मेलन’: राहुल गांधी को ढेंचू सम्मान, बृजेश पाठक की दुल्हनिया बनी कंगना रनौत

घोंघा बसंत सम्मेलन में बृजेश पाठक की दुल्हनिया बनी कंगना रनौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

‘बेढब बनारसी रंगभारती सम्मान’: साल 1961 में ‘रंगभारती’ की तरफ से आयोजित देश के प्रथम हास्य-कविसम्मेलन में हास्यरस के महाकवि और ‘रंगभारती’ के सदस्य स्वर्गीय बेढब बनारसी ने हिस्सा लिया था. महाकवि बेढब बनारसी के नाम पर स्थापित महत्वपूर्ण ‘बेढब बनारसी रंगभारती सम्मान’ इस साल हास्यरस के 2 महारथियों सूर्य कुमार पांडेय (लखनऊ) और सांड बनारसी (वाराणसी) को दिया गया. वयोवृद्ध सांड बनारसी अस्वस्थता के कारण नहीं आ सके, इसलिए उनकी सम्मान-स्मृतिका वाराणसी में उनके आवास पर भेंट की जाएगी.

इटली के सुगंधित जूतों से स्वागत: बता दें, ‘रंगभारती’ के अध्यक्ष श्याम कुमार इस बार दूल्हे की वेशभूषा में अपने कमांडो और डुगडुगी-वादकों के साथ मंच पर आए. आगंतुकों का स्वागत करते हुए ‘घोंघाबसंत सम्मेलन’ के दूसरे चरण को आगे बढ़ाया. वरिष्ठ कलाकार राजेंद्र विश्वकर्मा हरिहर ने श्याम कुमार का इटली के जूतों से बनी सुगन्धित माला पहनाकर अभिनन्दन किया गया.

मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने सम्बोधन में इस बात की प्रशंसा की कि श्याम कुमार के नेतृत्व में ‘रंगभारती’ ने अनेक नई-नई शुरुआतें कीं, जिनमें से एक प्रयोग ‘घोंघाबसंत सम्मेलन’ है. यह श्याम कुमार का जीवट व्यक्तित्व है कि उन्होंने साधनों का अभाव होते हुए भी तमाम ऐसे कार्यक्रमों और परंपराओं की नींव डाली, जो आज धूम मचा रहे हैं.

इस साल भी ‘घोंघाबसन्त सम्मेलन’ पूरे उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ. उल्टी गंगा बहाते हुए समारोह के अंत में ‘घोंघाबसंत सम्मेलन’ का उद्घाटन मूर्खिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में गधे ने किया. अमित अनपढ़ ने यूजीसी में सवर्णों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हास्य व्यंग्य करते हुए हमला बोला. कहा कि जिसे हमने चाहा उसी ने धोखा दिया.

लखनऊ: इस साल फिर से विश्व के सबसे पुराने हास्य आयोजन ‘घोंघाबसंत सम्मेलन’ ने धूम मचाई. ये आयोजन अपनी विलक्षणताओं के कारण पिछले 65 सालों से एक खास आकर्षण का रूप लिए हुए है और लोग सालभर इस आयोजन की प्रतीक्षा करते हैं. बता दें, ‘घोंघाबसंत सम्मेलन’ अनूठा हास्य-आयोजन है, जो अखिल भारतीय सांस्कृतिक, साहित्यिक और समाजसेवी संस्था ‘रंगभारती’ की तरफ से हर साल 1 अप्रैल को लखनऊ में हास्य-उत्सव के रूप में सम्पन्न होता है.

घोंघा बसंत सम्मेलन: नगर निगम और एलडीए को मिला कुंभकर्ण सम्मान (Photo Credit; ETV Bharat)

सूर्यकुमार पांडेय (लखनऊ): ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे, भला ये दाल अपनी कब गलाना छोड़ देता है. बदन होता है बूढ़ा, दिल कभी बूढ़ा नहीं होता, पुराना कूकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है.



डंडा(वाराणसी): उनको कश्मीर बुलाया तो बुरा मान गए, तीन सौ सत्तर हटाया तो बुरा मान गए. रोज सरहद से दिखाते थे वो हथियार मुझे, एक दिन मैंने दिखाया तो बुरा मान गए.



डाॅ. ताराचंद ‘तनहा’ (अयोध्या): गोरी तेरे होंठ यूं, ज्यों फागुन के छंद, जाने किसके नाम है, निविदा मुहरबंद, छज्जे के ऊपर खड़ी बांट रही मुस्कान, जैसे कागज पर बंटे सरकारी अनुदान. सत्य हुआ है आजकल, मूक, वधिर, लाचार, लट्ठमेव जयते करो, होती जय-जयकार.

‘घोंघाबसंत सम्मेलन’ अनूठा हास्य-आयोजन (Photo Credit; ETV Bharat)

रमई काका अवधी बोली के महान कवि थे और ‘रंगभारती’ के सदस्य थे. उनके नाम पर ‘रंगभारती’ ने ‘रमई काका रंगभारती सम्मान’ शुरू किया. इस साल अवधी के प्रसिद्ध कवि फतेहपुर-निवासी समीर शुक्ल को दिया गया.

‘घोंघाबसंत सम्मेलन’ में तेलंगाना के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल की ओर से पत्तलों का जयमाल. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से गोबर के कंडे से बने

जयमाल. लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी. अय्यर की ओर से भिंडी-ककड़ी से बने

जयमाल. लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल की ओर से राजमुकुट उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की ओर से लाॅलीपाॅप

‘मूर्खरत्न’ का राष्ट्रीय सम्मान: ‘घोंघाबसन्त सम्मेलन’ में ‘मूर्ख रत्न’ का ‘राष्ट्रीय शिखर सम्मान’ घोषित किया गया. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अमरीका के राष्ट्रपति ट्रम्प, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को दिया गया.

कई सारी परफार्मेंस भी हुई. (Photo Credit; ETV Bharat)

‘ढेंचू’ सम्मान: इस साल का ‘ढेंचू सम्मान एक बार फिर राहुल गांधी को दिया गया है. ये सम्मान पूरे साल निरर्थक और अनर्गल बातें बोलने पर दिया जाता है. पूर्व में भी राहुल गांधी को ये ‘सम्मान’ कई बार दिया जा चुका है. इसके अलावा अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, कपिल सिब्बल, आजम खां, असदउद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को भी इस विशिष्ट सम्मान से विभूषित किया जा चुका है.



‘कुम्भकर्ण सम्मान’: इस साल भी ‘कुम्भकर्ण सम्मान’ फिर से उन विभागों को दिया जा रहा है, जिनकी कुम्भकर्णी नींद के कारण जनता के हित के लिए बनाए गए विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं. इनमें लखनऊ नगर निगम का अतिक्रमण उन्मूलन प्रभाग है. राजधानी अतिक्रमणों से पटी जा रही है और शहर नरक बना हुआ है, लेकिन लखनऊ नगर निगम के अफसर आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं. पिछले साल भी लखनऊ नगर निगम को ये ‘सम्मान’ दिया गया था.

पिछले साल लखनऊ विकास प्राधिकरण को ये ‘सम्मान’ दिया गया था. बिजली विभाग प्रदेश सरकार की साख पर बट्टा लगाने में अग्रणी है. इस विभाग ने जब जाड़े के मौसम में पब्लिक को रुलाया तो गरमी में यह क्या हाल करेगा, कल्पना की जा सकती है.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, वन विभाग हर साल कागजों पर करोड़ों पेड़ लगाता है, लेकिन प्रदेश के शहर अभी भी ऑक्सीजन प्रदान करने वाली हरियाली को तरस रहे हैं. पिछले साल भी वन विभाग को इस ‘सम्मान’ से सम्मानित किया गया था.

गन्धर्व-विवाह: ‘घोंघाबसन्त सम्मेलन’ में 5 विभूतियों का ‘गन्धर्व विवाह’ सम्पन्न हुआ. अमित अनपढ़ का करीना कपूर के साथ. भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का महबूबा मुफ्ती के साथ. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कंगना रनौत के साथ. रचनाकार कुमार विश्वास का ममता बनर्जी के साथ. श्याम कुमार का माधुरी दीक्षित के साथ. पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पिछले साल की तरह इस बार भी प्रत्येक जोड़े की वधू को ‘सदा सुहागिन रहो’ आशीर्वाद के साथ ग्यारह-ग्यारह रुपये का नेग दिया गया.



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