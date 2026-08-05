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क्या आपने भी खाया है शुद्ध देसी घी और खांड से बना घेवर? विदेशों तक है फरीदाबाद की इस दुकान की धमक

भारतीय सेना से रिटायर्ड सूबेदार संजीव कुमार ने फरीदाबाद में घेवर की शुरुआत की. आज इनके घेवर की डिमांड विदेशों में भी है. जानें खासियत.

Ghevar Shop in Faridabad
Ghevar Shop in Faridabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 5, 2026 at 1:03 PM IST

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फरीदाबाद: दयालपुर गांव में भारतीय सेना से रिटायर्ड सूबेदार संजीव कुमार की शुरू की गई जय जवान जय किसान घेवर की दुकान आज दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, बल्कि विदेशों तक अपनी अलग पहचान बना चुकी है. करीब एक साल पहले शुरू हुई इस दुकान का शुद्ध देसी घी और खांड से तैयार होने वाला पारंपरिक घेवर ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है. स्वाद, गुणवत्ता और शुद्धता के कारण दुकान पर रोजाना लंबी कतारें लगती हैं और लोगों को टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है.

रिटायर्ड सूबेदार की घेवर की दुकान: 25 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा देने के बाद रिटायर्ड सूबेदार संजीव कुमार ने समाज को कुछ अलग देने का फैसला किया. उनका उद्देश्य लोगों को बिना किसी मिलावट के शुद्ध देसी घी से बना पारंपरिक घेवर उपलब्ध कराना था. इस सोच को साकार करने से पहले उन्होंने गोहाना के प्रसिद्ध घेवर विक्रेता राकेश से कई बार घेवर मंगवाकर उसके स्वाद, गुणवत्ता और बनाने की बारीकियों को समझा. इसके बाद उन्होंने दयालपुर गांव में अपनी दुकान 'जय जवान जय किसान' के नाम से शुरू की, जो आज पूरे दिल्ली-एनसीआर में प्रसिद्ध हो चुकी है.

विदेशों तक है फरीदाबाद की इस दुकान की धमक (ETV Bharat)

शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है घेवर: रिटायर्ड सूबेदार संजीव कुमार के बेटे नमन ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि बाजार में मिलने वाले अधिकांश घेवर में स्वाद के साथ-साथ मिलावट की भी शिकायत रहती थी. इसी वजह से उनके पिता ने शुद्ध देसी घी से घेवर बनाने का निर्णय लिया. इसके लिए पहले पूरी रिसर्च की गई और फिर दुकान शुरू की गई.

Ghevar Shop in Faridabad
दुकान का नाम 'जय जवान जय किसान' है (ETV Bharat)

घेवर में चीनी नहीं खांड का होता है इस्तेमाल: नमन ने बताया कि "हमारी दुकान पर बनने वाले घेवर में चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि सोनीपत से विशेष रूप से खांड मंगाकर उसका उपयोग किया जाता है. घेवर पारंपरिक तरीके से कोयले की भट्टी पर तैयार किया जाता है, जिससे उसका स्वाद और खुशबू अलग होती है. रोजाना कई क्विंटल घेवर तैयार होता है और ग्राहकों की मांग लगातार बढ़ रही है. दुकान खुलने के कुछ ही दिनों बाद इतनी प्रसिद्ध हो गई कि यहां ग्राहकों की लंबी लाइनें लगने लगीं. बीच में सीएम फ्लाइंग की टीम ने भी दुकान पर छापा मारा, लेकिन जांच में किसी प्रकार की मिलावट नहीं मिली और टीम ने दुकान को क्लीन चिट दे दी. इसके बाद लोगों का भरोसा और बढ़ गया."

Ghevar Shop in Faridabad
देसी घी और खांड से बनाया जाता है घेवर (ETV Bharat)

जर्मनी और अमेरिका तक भारी डिमांड: नमन के अनुसार आज हालात ये हैं कि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, पलवल, फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर से लोग विशेष रूप से घेवर खरीदने आते हैं. इतना ही नहीं, अब यहां का घेवर विदेशों तक भी पहुंच रहा है. हाल ही में जर्मनी भेजा गया, जबकि इससे पहले अमेरिका और कनाडा सहित कई देशों में भी यहां का घेवर भेजा जा चुका है. सावन की शुरुआत होने के कारण दुकान पर करीब 20 कारीगर काम कर रहे हैं. जैसे-जैसे सीजन आगे बढ़ता है, कारीगरों की संख्या 40 से 50 तक पहुंच जाती है. पिछले वर्ष भी सीजन के दौरान 40 से अधिक कारीगर यहां कार्यरत थे."

Ghevar Shop in Faridabad
घेवर पारंपरिक तरीके से कोयले की भट्टी पर तैयार किया जाता है (ETV Bharat)

550 रुपये प्रति किलो है घेवर का दाम: नमन ने बताया कि "दुकान खोलने में करीब 16 लाख रुपये की लागत आई थी, लेकिन लोगों के जबरदस्त समर्थन के कारण शुरुआत के सिर्फ चार दिनों में ही 16 लाख रुपये की बिक्री हो गई थी. दुकान रोजाना सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक खुली रहती है. यहां शुद्ध देसी घी का घेवर करीब 550 रुपये प्रति किलो तक बेचा जाता है."

'गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं': पलवल से घेवर खरीदने पहुंचे धर्मेंद्र ने बताया कि "मैं कई बार यहां से घेवर खरीद चुका हूं. मैं इतनी दूर सिर्फ इसी दुकान का घेवर लेने आता हूं, क्योंकि इसका स्वाद सबसे अलग है. यहां घेवर शुद्ध देसी घी और गाय के दूध से तैयार किया जाता है. इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती. बाजार में मिलने वाले कई अन्य घेवर में केमिकल और मिलावट होती है, लेकिन यहां गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाता. यही वजह है कि मैं बार-बार इसी दुकान पर आता हूं."

Ghevar Shop in Faridabad
550 रुपये प्रति किलो है घेवर का दाम (ETV Bharat)

शुद्धता और स्वच्छता दुकान की पहचान: हसनपुर से करीब 40 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचे वीरेंद्र ने बताया कि "मैं हमेशा इसी दुकान से घेवर खरीदता हूं. यहां का स्वाद बेहतरीन है, कीमत भी उचित है और सबसे बड़ी बात ये है कि घेवर ग्राहकों के सामने पारंपरिक और वैदिक तरीके से तैयार किया जाता है. इसी कारण इस घेवर की मांग लगातार बढ़ रही है."

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घेवर की डिमांड इतनी है कि दुकान पर भारी भीड़ रती है (ETV Bharat)

ग्राहकों के सामने तैयार किया जाता है घेवर: नोएडा से आए कृष्ण कुमार ने बताया कि "मैंने कई नामी दुकानों का घेवर खाया है, लेकिन दयालपुर की इस दुकान का घेवर सबसे अलग और सबसे शुद्ध लगा. मैं विशेष रूप से नोएडा से यहां घेवर खरीदने आता हूं. सबसे बड़ी बात ये है कि यहां ग्राहकों के सामने ही घेवर तैयार किया जाता है, जबकि कई दुकानों पर घेवर कहीं और बनाकर लाया जाता है. यही पारदर्शिता इस दुकान को दूसरों से अलग बनाती है."

Ghevar Shop in Faridabad
भारतीय सेना से रिटायर्ड सूबेदार संजीव कुमार ने इस दुकान को शुरू किया (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय पहचान बनी घेवर की दुकान: सावन के मौसम में इस दुकान की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां सुबह से देर रात तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है. टोकन सिस्टम के जरिए लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है. शुद्धता, पारंपरिक विधि और स्वाद ने रिटायर्ड सूबेदार संजीव कुमार की इस पहल को एक साल के भीतर ही स्थानीय दुकान से राष्ट्रीय और अब अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला दी है.

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