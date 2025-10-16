ETV Bharat / state

उदयपुर में गोदाम से पकड़ा 3795 किलो संदिग्ध घी, सवाईमाधोपुर में 50 क्विंटल मावा जब्त

घी के गोदाम पर की गई कार्रवाई ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: दीपावली से पहले प्रदेशभर में मिलावटी और नकली सामग्री के खिलाफ कार्रवाई जारी है. पुलिस की विशेष टीम ने उदयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर बलीचा स्थित एक गोदाम से 3795 किलोग्राम संदिग्ध घी बरामद किया है. पुलिस ने इस गोदाम को सील कर दिया है और ट्रांसपोर्टर को हिरासत में लिया है. सवाईमाधोपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आगरा से आ रहे 50 क्विंटल मावा को जब्त किया. पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि जिले भर में मिलावटी और नकली सामग्री के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई हुई. डीएसटी टीम को सूचना मिली थी कि बलीचा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित फर्म के गोदाम में नकली या मिलावटी घी रखा हुआ है. इस सूचना पर डीएसपी टीम ने गोदाम पर छापा मारा. पढ़ें: खाद्य विभाग का एक्शन, जयपुर में 3000 किलो मिल्क केक और अलवर में 9000 किलो सॉस कराया नष्ट छापे के दौरान गोदाम में घी का बड़ा भंडार पाए जाने पर पुलिस हैरान रह गई. मौके से 3795 किलोग्राम संदिग्ध घी बरामद हुआ, जिसकी शुद्धता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. टीम ने एक व्यक्ति को डिटेन किया है. पुलिस ने घी के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं. प्रारंभिक जांच के बाद गोदाम को सील कर दिया गया है. लैब रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.