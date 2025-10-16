ETV Bharat / state

उदयपुर में गोदाम से पकड़ा 3795 किलो संदिग्ध घी, सवाईमाधोपुर में 50 क्विंटल मावा जब्त

उदयपुर में 3795 किलो संदिग्ध घी बरामद कर गोदाम सील किया गया. सवाई माधोपुर में 50 क्विंटल मावा जब्त किया.

Action Against Adulteration
घी के गोदाम पर की गई कार्रवाई (ETV Bharat Udaipur)
October 16, 2025

उदयपुर: दीपावली से पहले प्रदेशभर में मिलावटी और नकली सामग्री के खिलाफ कार्रवाई जारी है. पुलिस की विशेष टीम ने उदयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर बलीचा स्थित एक गोदाम से 3795 किलोग्राम संदिग्ध घी बरामद किया है. पुलिस ने इस गोदाम को सील कर दिया है और ट्रांसपोर्टर को हिरासत में लिया है. सवाईमाधोपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आगरा से आ रहे 50 क्विंटल मावा को जब्त किया.

पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि जिले भर में मिलावटी और नकली सामग्री के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई हुई. डीएसटी टीम को सूचना मिली थी कि बलीचा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित फर्म के गोदाम में नकली या मिलावटी घी रखा हुआ है. इस सूचना पर डीएसपी टीम ने गोदाम पर छापा मारा.

छापे के दौरान गोदाम में घी का बड़ा भंडार पाए जाने पर पुलिस हैरान रह गई. मौके से 3795 किलोग्राम संदिग्ध घी बरामद हुआ, जिसकी शुद्धता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. टीम ने एक व्यक्ति को डिटेन किया है. पुलिस ने घी के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं. प्रारंभिक जांच के बाद गोदाम को सील कर दिया गया है. लैब रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पहले भी हुई थी कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने इससे पहले भी एक जगह निरीक्षण किया था. इस दौरान भारी अनियमितताएं पाई गई. एक दुकान पर चार खुले पीपों और 6 प्लास्टिक बैग में करीब 100 किलोग्राम मावा रखा पाया गया, जो चखने पर खट्टा पाया गया. दुकानदार ने स्वयं मावे के खट्टा होने की पुष्टि की. इस पर मावे के 2 नमूने लेकर शेष लगभग 1 क्विंटल दूषित मावा नष्ट कर दिया गया और दुकानदार को भविष्य में शुद्ध सामग्री बेचने के लिए पाबंद किया गया. निरीक्षण के दौरान पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई.

सवाईमाधोपुर में 50 क्विंटल मावा जब्त: सवाईमाधोपुर में भी दीपावली पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आगरा से आ रहे 50 क्विंटल मावा को जब्त किया. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जैमिनी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश पूर्बिया और नितेश गौतम की टीम ने रेलवे स्टेशन पर ही इस मावे को अमानत के तौर पर सीज कर दिया. मावे की कीमत दो सौ रुपए प्रति किलो थी, जो बाजार के भाव से बहुत कम थी. इस कारण मावे के मिलावटी होने का संदेह हुआ. यह मावा स्थानीय कई मिठाई दुकानों को सप्लाई किया जाना था. सभी दुकान मालिकों को मौके पर बुलाकर नमूने लिए गए और अनुपस्थिति में मावा कोल्ड स्टोरेज में सील कर दिया गया. नमूनों की लैब रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

