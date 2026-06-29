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गाजीपुर विनीत राय हत्याकांड में 1 लाख के इनामी शंकर पांडे के दो भाई गिरफ्तार, कानपुर में 6 साल से फरार गैंगस्टर वाहिद गिरफ्तार

यूपी पुलिस ने गाजीपुर के कारोबारी विनीत राय हत्याकांड में दो लोगों को गिरफ्तार किया. वहीं कानपुर में इनामी गैंगस्टर वाहिद गिरफ्तार किया गया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 5:55 PM IST

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गाजीपुर/कानपुर: गाजीपुर के चर्चित होटल कारोबारी विनीत राय हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. थाना कोतवाली पुलिस ने सोमवार को मुख्य फरार आरोपी शंकर पांडे के दो सगे भाइयों सुमित पांडे (23) और सत्यप्रकाश पांडे उर्फ मुनि (20) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने दोनों को गाजीपुर घाट स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान पकड़ा. दोनों गौसाबाद मोहल्ले के निवासी हैं.

जांच के दौरान सामने आए थे नाम: पुलिस के अनुसार, दोनों का नाम विनीत राय हत्याकांड की जांच के दौरान सामने आया था, जिसके बाद उनकी तलाश तेज कर दी गई थी. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. बताते चलें कि बीती 29 मई की रात होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

29 मई की रात होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या की गई थी. (Video Credit: ETV Bharat)

एनकाउंटर में मारा गया एक आरोपी: पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों शंकर पांडे, कमलेश बिंद, आलोक दुबे और सोनू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इसके अलावा अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी. हत्याकांड का एक मुख्य आरोपी कमलेश बिंद 3 जून की रात पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था.

इनामी मुख्य आरोपी अब भी फरार: वहीं मुख्य आरोपी शंकर पांडे पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित है, लेकिन वह अब भी फरार है. उसके साथ आलोक दुबे और सोनू यादव भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं. इससे पहले पुलिस शंकर पांडे के पिता को गिरफ्तार कर चुकी है. अब उसके दो सगे भाइयों की गिरफ्तारी को जांच में अहम कड़ी माना जा रहा है.

जल्द गिरफ्त में होगा मुख्य गुनहगार: पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. इस गिरफ्तारी को लेकर एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि चर्चित होटल कारोबारी विनीत हत्याकांड मामले में पुलिस को सफलता मिली है और फरार 1 लाख के इनामी शंकर पांडे के दो भाइयों को गिरफ्तार किया गया है. मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी हैं और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जल्द ही वह भी पुलिस की गिरफ्त में होगा.

6 साल बाद दबोचा गया शातिर गैंगस्टर: वहीं कानपुर शहर में कमिश्नरेट पुलिस ने एडीसीपी पूर्वी के नेतृत्व में चकेरी थाना पुलिस व सर्विलांस टीम ने साल 2020 से वांछित गैंग्स्टर वाहिद को छह सालों बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया. एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने वार्ता कर ये जानकारी दी. उन्होंने बताया, आरोपी वाहिद पर टांडा (रामपुर) में कई मुकदमे दर्ज थे. साथ ही शहर में भी वह गैंग्स्टर के मामले में वांछित था.

20 हजार का इनामी था वाहिद: शहर की चकेरी थाना पुलिस टीम को पिछले कई दिनों से गैंग्स्टर वाहिद की तलाश थी. जैसे ही उसकी लोकेशन कानपुर में मिली, तो पुलिस टीम ने उसे धर दबोचा. फिलहाल उसे जेल भेजा गया है. एडीसीपी पूर्वी ने बताया, आरोपी पर 20 हजार रुपये का ईनाम रखा गया था.

लूट और आर्म्स एक्ट के दर्ज थे केस: एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने कहा, आरोपी पर सबसे अधिक लूट के मुकदमे थे, साथ ही आर्म्स एक्ट का भी मुकदमा दर्ज हो चुका था. कुछ समय पहले इन ईनामी आरोपियों को भी अरेस्ट कर भेजा गया जेल: शहर में कमिश्नरेट पुलिस की ओर से लगातार आरोपियों के खिलाफ धरपकड़ का अभियान जारी है. कुछ समय पहले जिन आरोपियों को गिरफ्तार कर कुछ दिनों पहले जेल भेजा गया, उनमें मुख्य रूप से 50 हजार रुपये का ईनामी आरोपी सब इंस्पेक्टर अमित मौर्या, 25 हजार रुपये का ईनामी तस्लीम उर्फ राहिल, 25 हजार का ईनामी जहांगीर आलम, 25 हजार का ईनामी कादिर, 50 हजार का ईनामी सुरेंद्र समेत कई अन्य आरोपी शामिल हैं. दो दिनों पहले ही 33 मुकदमों में वांछित आरोपी अजय ठाकुर को भी पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेजा था.

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