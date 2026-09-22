ETV Bharat / state

गाजीपुर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लापरवाही; संवाद कार्यक्रम के दौरान दो छात्राएं लापता, वाराणसी में मिलीं

गाजीपुर : छावनी लाइन स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से कक्षा 8 में पढ़ने वाली दो छात्राओं के लापता होने का मामला सामने आया है. विद्यालय को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला द्वारा गोद लिया गया है. ऐसे में घटना को लेकर अधिकारियों में हड़कंप हुआ है. मामले में विद्यालय की शिक्षिका अर्चना कुमारी की ओर से कोतवाली में तहरीर दी गई है. पुलिस ने परिजनों को जानकारी देने के साथ ही तलाश के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.

बताया गया कि दोनों छात्राएं सोमवार शाम करीब 4:50 बजे विद्यालय का गेट खोलकर बाहर निकलीं. करीब 40 मिनट बाद शाम 5:30 बजे हिंदी विषय के संवाद कार्यक्रम के दौरान शिक्षिका ने दोनों को कक्षा में नहीं पाया तब उनकी तलाश शुरू की गई. आसपास तलाश करने के बाद परिजनों को सूचना दी गई, लेकिन देर रात तक दोनों छात्राओं का पता नहीं चल सका.

विद्यालय की शिक्षिका की एफआईआर के अनुसार शाम करीब 5:30 बजे हिंदी विषय के संवाद कार्यक्रम के दौरान दोनों छात्राएं कक्षा में मौजूद नहीं थीं. आसपास मौजूद छात्राओं से पूछने के साथ कक्षाओं में तलाश के बावजूद कुछ पता नहीं चला. इसके बाद विद्यालय प्रबंधन को जानकारी देने के साथ परिजनों को बुलाया गया.

एफआईआर में मामले की विवेचना उपनिरीक्षक शिवाकांत मिश्रा को सौंपे जाने का उल्लेख है. पुलिस छात्राओं के विद्यालय से निकलने के बाद संभावित रास्तों और उनके संपर्क में आए लोगों समेत विभिन्न बिंदुओं की जांच कर रही है.