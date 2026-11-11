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गाजीपुर में समोसा की दुकान पर शू-कारोबारी की गोली मारकर हत्या, पिता की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज

गाजीपुर में कारोबारी की हत्या. ( Photo Credit : ETV Bharat )

गाजीपुर : मिश्र बाजार में मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे जूता-चप्पल कारोबारी मोहम्मद कौसेन (28) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह काली माता मंदिर के बगल में समोसे की दुकान पर नाश्ता करने के बाद बाइक से स्टेट बैंक की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान एक हमलावर ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. दो गोलियां लगने से कौसेन सड़क पर गिर पड़े. एक गोली गर्दन के बाईं तरफ और दूसरी पेट में लगी थी. स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस से उन्हें गाजीपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. पिता ने शुभम चौबे नाम के युवक पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है.

घटना की जानकारी देते डीआईजी वैभव कृष्ण. (Video Credit : ETV Bharat) मोहम्मद कौसेन की रौजा इलाके में जूते-चप्पल की दुकान थी. वह मुफ्तीपुरा निवासी मोहम्मद दाऊद के पुत्र थे. मोहम्मद दाऊद का कहना है कि शुभम ने दिवाली के दिन एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी.