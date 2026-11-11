गाजीपुर में समोसा की दुकान पर शू-कारोबारी की गोली मारकर हत्या, पिता की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज
शहर कोतवाली क्षेत्र के व्यस्ततम व्यावसायिक इलाके मिश्र बाजार में हुई वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 7:53 AM IST
गाजीपुर : मिश्र बाजार में मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे जूता-चप्पल कारोबारी मोहम्मद कौसेन (28) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह काली माता मंदिर के बगल में समोसे की दुकान पर नाश्ता करने के बाद बाइक से स्टेट बैंक की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान एक हमलावर ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. दो गोलियां लगने से कौसेन सड़क पर गिर पड़े. एक गोली गर्दन के बाईं तरफ और दूसरी पेट में लगी थी. स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस से उन्हें गाजीपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. पिता ने शुभम चौबे नाम के युवक पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है.
मोहम्मद कौसेन की रौजा इलाके में जूते-चप्पल की दुकान थी. वह मुफ्तीपुरा निवासी मोहम्मद दाऊद के पुत्र थे. मोहम्मद दाऊद का कहना है कि शुभम ने दिवाली के दिन एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी.
इस हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश और कटरा गैंग से जुड़े विवाद का पहलू भी जांच के दायरे में है. पुलिस के अनुसार वर्ष 2025 में बहुचर्चित विनीत राय हत्याकांड में फरार एक लाख रुपये के इनामी आलोक दूबे और मुहम्मद कौसन समेत अन्य लोगों ने शुभम चौबे पर गोली चलाई थी. इस हमले में शुभम के पैर में गोली लगी थी. इसके बाद करीब पांच दिन पहले मुहम्मद कौसेन के एक साथी द्वारा शुभम चौबे पर बम फेंके जाने की घटना सामने आई थी. जिसमें शुभम को चोट आई थी. उस समय पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की थी.
घटना के बाद डीआईजी वैभव कृष्ण ने घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया. डीआईजी ने बताया कि वर्ष 2025 में मृतक के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है. वर्तमान घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जानकारी जुटाई जा रही है. जांच में जो भी व्यक्ति अपराध में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस टीम हमलावर की पहचान, हत्या की वजह, पुरानी रंजिश और पूर्व में दर्ज आपराधिक मुकदमों समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
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