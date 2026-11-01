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गाजीपुर में ज्वेलर्स की दुकान से लूट; एनकाउंटर में बदमाश चाचा-भतीजा गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली

गाजीपुर में एनकाउंटर. ( Photo Credit : ETV Bharat )

गाजीपुर : कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बंशीबाजार में शनिवार शाम करीब 6:45 बजे ज्वेलर्स की दुकान में तीन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया. बदमाशों ने दुकान में फायरिंग करके दहशत फैलाई और छह सोने की चेन लूटकर फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जांच में मिले इनपुट के आधार पर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी शुरू की और देर रात मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आपस में चाचा-भतीजा बताए जा रहा हैं.

बताया गया कि बंशीबाजार में संजय कुमार वर्मा की ज्वेलर्स की दुकान है. शनिवार को दुकान पर बेटे थे. इसी दौरान दो बदमाश ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे और दो राउंड फायरिंग करने के बाद छह सोने की चेन लूटकर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह, एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा, सीओ सिटी अनिल कुमार और कोतवाली प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे.