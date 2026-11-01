गाजीपुर में ज्वेलर्स की दुकान से लूट; एनकाउंटर में बदमाश चाचा-भतीजा गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली
बंशीबाजार में ग्राहक बनकर पहुंचे थे लुटेरे, तीसरा कार में मौजूद था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 10:52 AM IST
गाजीपुर : कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बंशीबाजार में शनिवार शाम करीब 6:45 बजे ज्वेलर्स की दुकान में तीन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया. बदमाशों ने दुकान में फायरिंग करके दहशत फैलाई और छह सोने की चेन लूटकर फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जांच में मिले इनपुट के आधार पर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी शुरू की और देर रात मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आपस में चाचा-भतीजा बताए जा रहा हैं.
बताया गया कि बंशीबाजार में संजय कुमार वर्मा की ज्वेलर्स की दुकान है. शनिवार को दुकान पर बेटे थे. इसी दौरान दो बदमाश ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे और दो राउंड फायरिंग करने के बाद छह सोने की चेन लूटकर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह, एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा, सीओ सिटी अनिल कुमार और कोतवाली प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे.
एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ दुकान संचालक और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की. प्रारंभिक जांच में मिले महत्वपूर्ण इनपुट के आधार पर बदमाशों की गिरफ्तारी, लूटे गए माल की बरामदगी और घटना के अनावरण के लिए तीन पुलिस टीमें गठित की गईं.
पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के मुताबिक देर रात मिले इनपुट के आधार पर पुलिस टीम ने बदमाशों को घेरने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी. पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों के पैरों में गोली लग गई. इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार बदमाशों की पहचान नोनहरा थाना क्षेत्र के खातिबपुर गांव निवासी संजय कुमार दुबे और पुष्कर दुबे के रूप में हुई है. दोनों आपस में चाचा-भतीजा बताए गए हैं. आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 5 सोने की चेन, वारदात में इस्तेमाल चार पहिया कार, दो पिस्तौल, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.
पुलिस अधीक्षक के मुताबिक संजय कुमार दुबे का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. संजय कुमार दुबे पूर्व में नकली करेंसी के मामले में जेल जा चुका है. उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है. आरोपियों से पूछताछ कर घटना में शामिल तीसरे साथी और लूटी गई छठी सोने की चेन के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.
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