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सपा-कांग्रेस गठबंधन पर नया फॉर्मूला; सीटें कम पड़ने पर चुनाव के बाद एक-दूसरे की मदद करेंगे दोनों दल

गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा-कांग्रेस के 'पोस्ट-पोल गठबंधन' का नया फॉर्मूला दिया है.

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अफजाल अंसारी का दावा: यूपी की सभी 403 सीटों पर लड़ेगी सपा, सीएम चेहरा पहले से तय. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 10:23 PM IST

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गाजीपुर: समाजवादी पार्टी के गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और यदि उसके उत्साहित नेता उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो यह हमारे लिए बेहद खुशी की बात है.

अंसारी ने कहा कि गठबंधन केवल चुनाव से पहले (प्री-पोल) ही नहीं, बल्कि चुनाव के बाद (पोस्ट-पोल) भी मुमकिन होता है. उन्होंने रणनीतिक रुख अपनाते हुए साफ किया कि हम भी राज्य की सभी 403 सीटों पर पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हमारा मुख्यमंत्री चेहरा पहले से ही तय है.

जानकारी देते सपा सांसद अफजाल अंसारी. (Video Credit: ETV Bharat)

गठबंधन का नया पोस्ट-पोल फॉर्मूला: सांसद ने भरोसा जताया कि सीटों को लेकर दोनों दलों में कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही यह साफ कर चुके हैं. सांसद अफजाल अंसारी ने चुनाव के बाद के समीकरणों पर खुलकर बात करते हुए एक नया सियासी फॉर्मूला भी मीडिया के सामने रखा. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में कांग्रेस नया प्रयोग करना चाहती है, तो चुनाव बाद यानी पोस्ट-पोल गठबंधन का विकल्प हमेशा खुला हुआ है. यदि कांग्रेस उत्तर प्रदेश चुनाव में 150 सीटें भी जीत जाती है, तब भी सरकार बनाने के लिए उसे और विधायकों की जरूरत पड़ेगी.

हर हाल में बरकरार रहेगी दोस्ती: ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी पोस्ट-पोल अलायंस के माध्यम से कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए पूरा सहयोग करेगी. इसके विपरीत, यदि समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीतती है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कुछ कमी रह जाती है, तो कांग्रेस अपने विधायकों का समर्थन सपा को दे देगी. उन्होंने दोनों पार्टियों के रिश्तों पर जोर देकर कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच की दोस्ती हर हाल में बरकरार रहेगी. इस राजनीतिक समीकरण के बाद अफजाल अंसारी ने बिहार में हुए हालिया एनकाउंटर मामले पर बोलते हुए कड़ा रुख अपनाया और यूपी पुलिस व प्रशासन को बड़ी नसीहत दे डाली.

एनकाउंटर नीति पर पुलिस को नसीहत: उन्होंने कहा कि अपराधी ने चाहे जितना भी भौकाल बनाया हो, लेकिन जब उसने बाद में अपने हथियार डाल दिए (आत्मसमर्पण कर दिया), तो उसके बाद उसे मारने की कोई गुंजाइश नहीं बचती. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बिहार की इस घटना से उत्तर प्रदेश में नौकरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा सबक लेना चाहिए. अंसारी ने याद दिलाया कि देश में सभी धार्मिक ग्रंथों की अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन भारत के संविधान को सबने सर्वोपरि स्वीकार किया है. संविधान ही सर्वमान्य है और उसके तहत बने कानून में पुलिस सहित किसी को भी हत्या करने का अधिकार नहीं है.

न्यायपालिका पर जताया भरोसा: सजा देने का एकमात्र और संवैधानिक अधिकार सिर्फ देश की न्यायपालिका के पास है. वाराणसी में मस्जिद गिरने की घटना पर पाकिस्तान के मौलाना द्वारा दिए गए बयान पर भी सांसद अंसारी ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने पाकिस्तानी मौलाना को दोटूक नसीहत देते हुए कहा कि आप पहले अपने घर का झगड़ा सुलझा लें, हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है. भारत का मुसलमान पाकिस्तान से बहुत अच्छी और महफूज स्थिति में है तथा हम अपनी हर समस्या का समाधान अपने देश के कानून से निकाल लेंगे.

विदेश नीति पर उठाए सवाल: इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति को घेरते हुए कहा कि हम भले ही 'विश्वगुरु' का डंका बजाते रहें, लेकिन ईरान, अमेरिका और इजरायल के युद्ध के बीच पाकिस्तान आज 'सरपंच' बन बैठा है. यह हमारी राजनयिक विफलता है कि जिस देश पर दुनिया ने आतंकवाद को बढ़ावा देने का ठप्पा लगाया है, उसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था में उपाध्यक्ष बना दिया गया है. पाकिस्तान चालाकी और अमेरिकी सपोर्ट से मजबूत हो रहा है, लेकिन वह पीओके (आजाद कश्मीर) को न भूले, जो भारत का अभिन्न अंग है.

वहीं वाराणसी मामले पर उन्होंने सरकार से अपील की कि जब भारत में रेलवे लाइन भी नहीं बिछी थी, उससे पहले की मस्जिद को रेलवे द्वारा हटाने का नोटिस देना बेहद गलत है, सरकार इसमें तुरंत हस्तक्षेप करे; हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की पूरी उम्मीद है.

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