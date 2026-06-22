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सपा-कांग्रेस गठबंधन पर नया फॉर्मूला; सीटें कम पड़ने पर चुनाव के बाद एक-दूसरे की मदद करेंगे दोनों दल

अफजाल अंसारी का दावा: यूपी की सभी 403 सीटों पर लड़ेगी सपा, सीएम चेहरा पहले से तय. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गाजीपुर: समाजवादी पार्टी के गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और यदि उसके उत्साहित नेता उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो यह हमारे लिए बेहद खुशी की बात है. अंसारी ने कहा कि गठबंधन केवल चुनाव से पहले (प्री-पोल) ही नहीं, बल्कि चुनाव के बाद (पोस्ट-पोल) भी मुमकिन होता है. उन्होंने रणनीतिक रुख अपनाते हुए साफ किया कि हम भी राज्य की सभी 403 सीटों पर पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हमारा मुख्यमंत्री चेहरा पहले से ही तय है. जानकारी देते सपा सांसद अफजाल अंसारी. (Video Credit: ETV Bharat) गठबंधन का नया पोस्ट-पोल फॉर्मूला: सांसद ने भरोसा जताया कि सीटों को लेकर दोनों दलों में कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही यह साफ कर चुके हैं. सांसद अफजाल अंसारी ने चुनाव के बाद के समीकरणों पर खुलकर बात करते हुए एक नया सियासी फॉर्मूला भी मीडिया के सामने रखा. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में कांग्रेस नया प्रयोग करना चाहती है, तो चुनाव बाद यानी पोस्ट-पोल गठबंधन का विकल्प हमेशा खुला हुआ है. यदि कांग्रेस उत्तर प्रदेश चुनाव में 150 सीटें भी जीत जाती है, तब भी सरकार बनाने के लिए उसे और विधायकों की जरूरत पड़ेगी. हर हाल में बरकरार रहेगी दोस्ती: ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी पोस्ट-पोल अलायंस के माध्यम से कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए पूरा सहयोग करेगी. इसके विपरीत, यदि समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीतती है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कुछ कमी रह जाती है, तो कांग्रेस अपने विधायकों का समर्थन सपा को दे देगी. उन्होंने दोनों पार्टियों के रिश्तों पर जोर देकर कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच की दोस्ती हर हाल में बरकरार रहेगी. इस राजनीतिक समीकरण के बाद अफजाल अंसारी ने बिहार में हुए हालिया एनकाउंटर मामले पर बोलते हुए कड़ा रुख अपनाया और यूपी पुलिस व प्रशासन को बड़ी नसीहत दे डाली.