तीन मासूम बच्चों की हत्या करने वाली मां को आजीवन कारावास, जज बोले-मानव समाज को शर्मसार करने वाला कृत्य
सुहवल थाना थेत्र के ढढ़नी भानमल राय गांव में 15 अगस्त 2022 को हुई थी जघन्य वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 9:30 AM IST
गाजीपुर : सुहवल थाना थेत्र के ढढ़नी भानमल राय गांव में मां द्वारा तीन मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारने वाली सनसनीखेज वारदात में अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने चार साल बाद फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद महिला को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. सजा सुनाने के दौरान जिला जज ने कहा कि यह कृत्य मां और बच्चों के रिश्ते ही नहीं, पूरे मानव समाज को शर्मसार करने वाला है.
बता दें, मां को बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित और भरोसे के रिश्ते की "खूनी वारदात" 15 अगस्त 2022 को सुहवल थाना थेत्र के ढढ़नी भानमल राय गांव में हुई थी. यहां मायके में रह रही सुनीता यादव ने अपने तीन बच्चों हिमांशु (पीयुष), प्रियांशु व सुप्रिया को चाय में जहर दे दिया था. जहर का असर होने पर बच्चों की हालत बिगड़ गई. परिजनों को जानकारी हुई तो किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया. वहां दो बच्चों की तत्काल मौत हो गई, जबकि तीसरी बच्ची ने वाराणसी में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.
घटना के बाबत बच्चों के चाचा बबलू यादव ने सुहवल थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस की विवेचना और न्यायालय में चली सुनवाई के बाद अदालत ने सुनीता देवी को तीनों बच्चों की हत्या का दोषी माना. अब अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाकर मामले में अपना फैसला सुना दिया है.
मामले में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने टिप्पणी की कि यह कृत्य केवल मां और बच्चों के पवित्र रिश्ते को ही नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज को शर्मसार करने वाली घटना है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनीता देवी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
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