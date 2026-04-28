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गाजीपुर कटरिया कांड; सपा का 4 सदस्यीय डेलिगेशन गांव पहुंचा, पीड़ित परिवार को देगा 5 लाख की आर्थिक सहायता

कटरिया गांव में बीती 15 अप्रैल को गंगा नदी में विश्वकर्मा समाज की 16 साल की किशोरी का शव मिला था.

सपा का 4 सदस्यीय डेलिगेशन .
सपा का 4 सदस्यीय डेलिगेशन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 12:56 PM IST

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गाजीपुर : करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव की बीते 15 अप्रैल को विश्वकर्मा समाज की नाबालिग (16) की मृत्यु के मामले में समाजवादी पार्टी का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को गांव के लिए रवाना हुआ. डेलिगेशन जयकिशन साहू के साथ पुलिस अभिरक्षा में उनके आवास से निकला. इससे पहले सभी सदस्य गाजीपुर पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की गई. इसके बाद पुलिस और मजिस्ट्रेट की निगरानी में प्रतिनिधिमंडल कटरिया गांव के लिए रवाना हुआ.

प्रतिनिधिमंडल में जय किशन साहू, राम आश्रय विश्वकर्मा, सीमा राजभर और रीता विश्वकर्मा शामिल हैं. डेलिगेशन का उद्देश्य पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करना और आर्थिक मदद देना है. पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने बताया कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर वे गांव जा रहे हैं. प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये का चेक सौंपेगा. इधर कटरिया गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है. प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर डेलिगेशन की यात्रा पुलिस और मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराई, ताकि मुलाकात शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.

बता दें, गाजीपुर करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में बीती 15 अप्रैल को गंगा में विश्वकर्मा समाज की 16 साल की किशोरी का शव मिला था. इसके बाद पुलिस ने इसे आत्महत्या या डूबने का मामला बताया था. किशोरी के परिजनों ने इसे रेप और हत्या का मामला बताया था. इसके बाद से यह मामला लगातार तूल पकड़े हुए है. 22 अप्रैल को इस मामले ने उस समय हिंसक रूप ले लिया जब समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने कटरिया गांव पहुंचा.

पुलिस के मुताबिक केवल 15 सदस्यों को परिवार से मिलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन मौके पर भारी संख्या में समर्थक जमा हो गए. इस दौरान नारेबाजी और हंगामे के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव शुरू हो गया और देखते ही देखते पत्थरबाजी में बदल गया. इस हिंसा में थाना प्रभारी (थानाध्यक्ष) सहित कई पुलिसकर्मी और स्थानीय ग्रामीण घायल हुए. पथराव और बवाल के मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 46 नेताओं के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

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