गाजीपुर: कमलेश बिंद एनकाउंटर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका, CBI जांच की मांग
गाजीपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कमलेश बिंद की मां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 9:54 PM IST
प्रयागराज: प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट में गाजीपुर के कमलेश बिंद एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है. अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि बीते तीन जून को गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कमलेश बिंद की मां ने यह याचिका दाखिल की है. उन्होंने अपने बेटे के एनकाउंटर पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं.
होटल कारोबारी हत्याकांड में था वांछित: मामले के तथ्यों के अनुसार होटल कारोबारी विनीत राय हत्याकांड में आरोपी कमलेश बिंद पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस ने 3 और 4 जून की दरमियानी रात कमलेश बिंद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था. याचिका में उल्लेख किया गया है कि इस एनकाउंटर पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए थे.
अगले हफ्ते हो सकती है याचिका पर सुनवाई: इसी आधार पर परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने की मांग हाईकोर्ट से की है. अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस याचिका पर अगले सप्ताह तक सुनवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है. होटल कारोबारी विनीत राय हत्याकांड 29 मई 2026 की रात को हुआ था. गाजीपुर जिले में फुलनपुर-फतेहपुर सिकंदर क्षेत्र में बिंदु होटल के पास जब विनीत राय (होटल मालिक आलोक राय के बेटे) अपने होटल से रात को घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, तब घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौत हो गई थी.
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