ETV Bharat / state

गाजीपुर में पुलिस टीम पर पथराव; एनकाउंटर में मारे गए कमलेश का शव देखकर बौखलाए ग्रामीण

पोस्टमार्टम के बाद जब उसका शव लाया जा रहा था, तब कुछ अराजक तत्वों ने बवाल करने की कोशिश की.

गाजीपुर में पुलिस टीम पर पथराव.
गाजीपुर में पुलिस टीम पर पथराव. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 6:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गाजीपुर: होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय हत्याकांड के मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया. आरोपी मृतक कमलेश चौधरी का शव पोस्टमार्टम के बाद वापस लाते समय ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा. पुलिस पर पथराव किया, जिसमें सीओ सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. इरज राजा ने बताया कि 29-30 मई को विनीत राय की नृशंस हत्या की गई थी. हत्या के मुख्य आरोपी कमलेश चौधरी पर 1 लाख रुपए का ईनाम घोषित किया गया था. जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे रोका तो उसने फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में वह घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पोस्टमार्टम के बाद जब उसका शव लाया जा रहा था, तब कुछ अराजक तत्वों ने बवाल करने की कोशिश की. पुलिस पर पथराव भी किया. करीब 4-5 मिनट तक उपद्रव जैसी स्थिति रही लेकिन पर्याप्त पुलिस बल की मदद से हालात को तुरंत कंट्रोल किया गया. अचानक हुए हमले से कई पुलिसकर्मियों को चोटें लगी हैं. पथराव में सीओ सिटी शेखर सेंगर के सिर में चोट लगी, जबकि कई महिला पुलिसकर्मी भी घायल हैं.

गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. इरज राजा. (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, बवाल के दौरान उपद्रवियों की भीड़ होमगार्ड कार्यालय और आसपास के भी पहुंची. पुलिसकर्मियों को तलाशते हुए भीड़ ने कई स्थानों पर पथराव किया. दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए और स्थानीय लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए.

घटना के बाद फुल्लनपुर क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और चप्पे-चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई. स्थिति सामान्य होने के बाद पुलिस कमलेश चौधरी के शव को श्मशान घाट ले गई, जहां परिजनों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया गया. वहीं पुलिस ने पथराव और उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान शुरू कर दी है.

पुलिस अधीक्षक डॉ. इरज राजा ने बताया कि 50-60 की संख्या में लोग थे, जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है. कई लोगों को चिन्हित किया जा चुका है. CCTV और वीडियो फुटेज से उपद्रवियों की पहचान हो रही है. जल्द ही उनके घर भी दबिश दी जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा. सभी का अच्छे से इलाज होगा. जो लोग इन्हें संरक्षण दे रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी.

यह भी पढ़ें: टीजीटी परीक्षा 2026; लखनऊ में पांच 'मुन्ना भाई' गिरफ्तार, दूसरे अभ्यर्थी की जगह दे रहे थे एग्जाम

TAGGED:

GHAZIPUR POLICE ENCOUNTER UPDATES
KAMLESH BIND KILLED ENCOUNTER
GHAZIPUR VINIT ROY MURDER CASE
VILLAGERS PELT STONES AT POLICE
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.