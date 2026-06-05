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गाजीपुर में पुलिस टीम पर पथराव; एनकाउंटर में मारे गए कमलेश का शव देखकर बौखलाए ग्रामीण

गाजीपुर में पुलिस टीम पर पथराव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गाजीपुर: होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय हत्याकांड के मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया. आरोपी मृतक कमलेश चौधरी का शव पोस्टमार्टम के बाद वापस लाते समय ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा. पुलिस पर पथराव किया, जिसमें सीओ सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. इरज राजा ने बताया कि 29-30 मई को विनीत राय की नृशंस हत्या की गई थी. हत्या के मुख्य आरोपी कमलेश चौधरी पर 1 लाख रुपए का ईनाम घोषित किया गया था. जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे रोका तो उसने फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में वह घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. पोस्टमार्टम के बाद जब उसका शव लाया जा रहा था, तब कुछ अराजक तत्वों ने बवाल करने की कोशिश की. पुलिस पर पथराव भी किया. करीब 4-5 मिनट तक उपद्रव जैसी स्थिति रही लेकिन पर्याप्त पुलिस बल की मदद से हालात को तुरंत कंट्रोल किया गया. अचानक हुए हमले से कई पुलिसकर्मियों को चोटें लगी हैं. पथराव में सीओ सिटी शेखर सेंगर के सिर में चोट लगी, जबकि कई महिला पुलिसकर्मी भी घायल हैं. गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. इरज राजा. (Video Credit: ETV Bharat)