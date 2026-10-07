बेमिसाल पुलिसकर्मी! सीने में दर्द से सड़क पर तड़प रहे बाइक सवार को CPR देकर पहुंचाया अस्पताल

बेमिसाल पुलिसकर्मी! सीने में दर्द से सड़क पर तड़प रहे बाइक सवार को CPR देकर पहुंचाया अस्पताल
गाजीपुर बॉर्डर पर एक बाइक सवार की अचानक तबीयत बिगड़ गई. वहां तैनात दिल्ली पुलिस के दो हेड कांस्टेबलों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई
Published : October 7, 2026 at 12:22 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 1:16 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में खाकी की मानवीय तस्वीर सामने आई है. पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर अचानक एक बाइक सवार की तबीयत बिगड़ गई. उसके सीने में तेज दर्द हो रहा था और वह सड़क किनारे बाइक रोककर बैठ गया. हालत बिगड़ती देख मौके पर तैनात दिल्ली पुलिस के दो हेड कांस्टेबलों ने तुरंत उसकी मदद की और समय रहते अस्पताल पहुंचाया.
गाजीपुर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल विपिन कुमार और हेड कांस्टेबल अरविंद कसाना गाजीपुर बॉर्डर के पास अरेंजमेंट ड्यूटी पर थे. इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक बाइक सवार अचानक सड़क किनारे रुक गया है और सीने में तेज दर्द के कारण परेशान है. उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी. हेड कांस्टेबल विपिन कुमार ने बताया कि बाइक सवार की स्थिति देखकर दोनों पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे संभाला. पहले उसे पानी पिलाया गया और इसके बाद बिना समय गंवाए पुलिस वाहन से अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया. इसी दौरान रास्ते में उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई.
स्थिति गंभीर होती देख विपिन कुमार ने बाइक सवार को CPR देना शुरू किया. साथ ही उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश जारी रखी गई. हेड कांस्टेबल अरविंद कसाना ने बताया कि व्यक्ति की हालत गंभीर लग रही थी, इसलिए दोनों पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मरीज का इलाज शुरू कर दिया. पुलिसकर्मियों के मुताबिक, समय पर अस्पताल पहुंचने और रास्ते में तत्काल मदद मिलने से बाइक सवार की जान बचाई जा सकी. डॉक्टरों ने भी बताया कि यदि मरीज को समय पर अस्पताल नहीं लाया जाता तो उसकी हालत गंभीर हो सकती थी.
घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसके बाद हेड कांस्टेबल विपिन कुमार और हेड कांस्टेबल अरविंद कसाना की सराहना हो रही है. ड्यूटी के दौरान दोनों पुलिसकर्मियों ने जिस तत्परता से बाइक सवार की मदद की, उससे दिल्ली पुलिस की मानवीय भूमिका की तस्वीर सामने आई है.
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