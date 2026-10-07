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बेमिसाल पुलिसकर्मी! सीने में दर्द से सड़क पर तड़प रहे बाइक सवार को CPR देकर पहुंचाया अस्पताल

बीमार बाइक सवार को अस्पताल ले जाते पुलिसकर्मी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में खाकी की मानवीय तस्वीर सामने आई है. पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर अचानक एक बाइक सवार की तबीयत बिगड़ गई. उसके सीने में तेज दर्द हो रहा था और वह सड़क किनारे बाइक रोककर बैठ गया. हालत बिगड़ती देख मौके पर तैनात दिल्ली पुलिस के दो हेड कांस्टेबलों ने तुरंत उसकी मदद की और समय रहते अस्पताल पहुंचाया.