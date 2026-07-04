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30 साल बाद बदल रही पहचान: कभी था दुर्गंध कूड़े का स्थान, अब 63 एकड़ में बन रहा बायोडायवर्सिटी पार्क

महामाया स्टेडियम के पीछे जहां कभी कूड़ा और स्लज डम्प किया जाता रहा. वहीं, अब गाजियाबाद बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित हो रहा है

Ghaziabad Biodiversity Park
कभी था दुर्गंध और कूड़े का स्थान, अब बनेगा बायोडायवर्सिटी पार्क (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 4, 2026 at 6:40 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में बायोडायवर्सिटी पार्क अलग-अलग थीम पर आधारित लगभग 40 विशेष क्षेत्र में विकसित किया जाएगा. प्रत्येक जोन की अपनी अलग पहचान होगी. कहीं औषधीय पौधों का संग्रह होगा तो कहीं फलदार वृक्षों का क्षेत्र विकसित किया जाएगा. फूलों की विभिन्न प्रजातियों के लिए अलग उद्यान बनाए जाएंगे. इसके अलावा ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां अधिक आक्सीजन देने वाले वृक्ष लगाए जाएंगे.

पार्क में स्थानीय जैव विविधता को बढ़ावा देने वाले पौधों का विशेष प्राथमिकता दी जाएगी. इसका उद्देश्य केवल सौंदर्य बढ़ाना नहीं बल्कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना है. विभिन्न प्रकार की तिथियां और पक्षियों को आकर्षित करने वाले पौधों को भी रोपण किया जाएगा ताकि आने वाले समय में यह पक्षियों का आवास के रूप में विकसित हो सके.

नगर निगम की योजना के मुताबिक, लगभग 270 प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे. इसमें औषधीय पौधे, फलदार वृक्ष, फूलों वाले पौधे, छायादार वृक्ष और अधिक आक्सीजन देने वाली प्रजातियों शामिल होंगी. पौधों के चयन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि वह स्थानीय जलवायु के अनुरूप हो और लंबे समय तक आसानी से विकसित हो सके. विभिन्न प्रजातियों के पौधे एक साथ लगाए जाने से जैव विविधता मजबूत होती है. इससे न केवल वातावरण शुद्ध होता है बल्कि पक्षियों मधुमक्खियां, तितलियां और अन्य जीवों के लिए भी प्राकृतिक आवास तैयार होते हैं.

विक्रमादित्य मलिक नगर आयुक्त (ETV Bharat)

दो तालाब बनेंगे आकर्षण का केंद्र

पार्क में दो बड़े तालाब विकसित किए जाएंगे. इनमें से एक फिश पॉन्ड होगा, जहां विभिन्न प्रकार की मछलियों का संरक्षण किया जाएगा. दूसरा तालाब म्यूजिकल फाउंटेन के साथ विकसित किया जाएगा, जो शाम के समय आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा. जल स्रोत विकसित होने से पक्षियों और अन्य जीवों को भी प्राकृतिक आवास उपलब्ध हो सकेगा. तालाबों के आसपास हरियाली विकसित होने से पूरा क्षेत्र और अधिक सुंदर दिखाई देगा. इसके साथ ही वर्षा जल संरक्षण और मजबूत स्तर को बेहतर बनाने में भी इन जलाशयों की महत्व पूर्ण भूमिका रहेगी.

नगर निगम का प्रयास है कि बायोडायवर्सिटी पार्क केवल घूमने फिरने की जगह बनाकर ना रह जाए, बल्कि लोगों के स्वस्थ जीवन का भी केंद्र बने. इसी उद्देश्य के साथ पार्क में वॉक, जॉगिंग, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, योग क्षेत्र और प्रकृति पगडंडिया विकसित की जाएगी. सुबह और शाम बड़ी संख्या में लोग यहां सैर कर सकेंगे.

दुर्गंध से हरियाली तक का सफर

करीब तीन दशक तक भूमि पर कूड़ा और स्‍लज डंप होता रहा. आसपास की घनी आबादी को लगातार इसके दुष्प्रभाव को झेलना पड़ा. कई बार स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लेकर विरोध भी दर्ज कराया. नगर निगम के लिए भी बड़ी चुनौती थी इतनी विशाल भूमि को बेहतर उपयोग कैसे किया जाए. अब जब पूरे क्षेत्र की सफाई कर दी गई है तो यह परियोजना उसे बदलाव का प्रतीक बन रही है, जिसमें प्रदूषण फैलाने वाली भूमि को पर्यावरण संरक्षण के केंद्र में बदला जा रहा है.

शहर के बीचों-बीच विकसित होने से यहां तक लोगों के लिए पहुंचना भी आसान होगा. आसपास बड़ी संख्या में रिहायशी क्षेत्र और हाई राइज सोसाइटिया हैं. ऐसे में लोगों को प्रकृति का आनंद लेने के लिए शहर से दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी. बच्चे यहां विभिन्न प्रकार के पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. परिवार छुट्टी यहां समय बिता सकेंगे. बुजुर्गों के लिए यह मॉर्निंग वॉक और स्वास्थ्य गतिविधियों का उपयोग स्थान होगा, जबकि युवा वर्ग के लिए या प्रकृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा.

बढ़ते प्रदूषण और घटते हरित क्षेत्र आज अधिकांश शहरों की बड़ी समस्या बन चुके हैं. ऐसे में बड़े बायोडायवर्सिटी पार्क पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. बड़ी संख्या में रोपित किया जाने वाले वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में मदद करेंगे. इससे स्थानीय स्तर पर वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होने की संभावना है. इसके अलावा हरित क्षेत्र बढ़ाने से शहरी तापमान भी कम होने की संभावना है. विशेषज्ञों को मानना है कि भविष्य में ऐसे बायोडायवर्सिटी पार्क शहरों के लिए प्राकृतिक फेफड़ों की तरह कार्य करेंगे.

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