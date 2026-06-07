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सेल्फी लेते फिसला पैर, पत्नी और बेटी के सामने गंगा में बहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सर्च ऑपरेशन जारी

ऋषिकेश में सेल्फी लेते पैर फिसलने से गंगा में गाजियाबाद का युवक बह गया. एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है.

Young man drowned in Ganga
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 7, 2026 at 10:20 AM IST

3 Min Read
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ऋषिकेश: उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों और नदियों के किनारे वेकेशन मनाने आए एक परिवार की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब गंगा किनारे सेल्फी लेते समय एक दर्दनाक हादसा हो गया. कोड़ियाला स्थित एक होटल के पास गंगा नदी के तेज बहाव में गाजियाबाद का एक पर्यटक बह गया. पत्नी और मासूम बेटी की आंखों के सामने अपनों को डूबता देख परिवार में चीख-पुकार मच गई.

पुलिस के मुताबिक, 6 जून को गाजियाबाद और फरीदाबाद से दो दोस्तों के परिवार उत्तराखंड घूमने आए थे. दोनों परिवार कौड़ियाला के एक होटल में ठहरे हुए थे. शाम के वक्त मौसम खुशनुमा था, तो दोनों परिवार होटल के नीचे गंगा घाट के किनारे टहलने और तस्वीरें खींचने चले गए. जब पूरा परिवार गंगा की लहरों को बैकग्राउंड में रखकर परफेक्ट सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक गाजियाबाद निवासी 43 वर्षीय आशीष जैन का पैर फिसल गया.

Young man drowned in Ganga
गंगा में एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी. (PHOTO-ETV Bharat)

गंगा का वेग इतना तेज था कि संभलने का मौका तक नहीं मिला और आशीष देखते ही देखते उफनती गंगा की लहरों में खो गए. होटल के स्टाफ उपेंद्र राणा ने बताया कि हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया. चीख-पुकार मचने के बाद तुरंत आपातकालीन नंबर 112 के जरिए पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस चौकी बछेलीखाल से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एसडीआरएफ को बुलाया गया. अंधेरा होने के बावजूद एसडीआरएफ की टीम ने बिना वक्त गंवाए गंगा नदी में राफ्ट उतारी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

चौकी प्रभारी दीपक लिंगवाल बताया कि, पुलिस और रेस्क्यू टीमें लगातार नदी के बहाव की दिशा में सर्चिंग कर रही है. घटना की जानकारी गाजियाबाद में बूढ़े मां-बाप को दे दी गई है. परिजन ऋषिकेश के लिए निकल चुके हैं. आशीष जैन गाजियाबाद के कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं.

तोताघाटी के पास बस पलटी: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में ऋषिकेश-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रविवार सुबह एक बस हादसे का शिकार हो गई. बस में चारधाम यात्री सवार थे. हादसे में कुछ यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें 108 एंबुलेंस के जरिए ऋषिकेश अस्पताल भेजा गया है.

BUS ACCIDENT
तोताघाट के पास चारधाम यात्रियों की बस पलटी (PHOTO- SDRF)

घटना के मुताबिक, रविवार 7 जून सुबह लगभग 8:30 बजे डीसीआर टिहरी के माध्यम से सूचना मिली कि तोताघाटी के पास एक बस दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क पर पलट गई है. सूचना मिलते ही स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एसडीआरएफ) निरीक्षक कविंद्र सजवाण के नेतृत्व में पोस्ट ढालवाला और ब्यासी की टीमों को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया.

घटनास्थल पर पहुंचने पर पाया गया कि बदरीनाथ से ऋषिकेश की ओर आ रही चारधाम यात्रा बस संख्या UK04 PA 0418 सड़क पर ही पलट गई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस के ब्रेक फेल होने के कारण यह दुर्घटना हुई. बस में कुल 39 यात्री सवार थे.

दुर्घटना में 3 से 4 यात्रियों को सामान्य चोटें आईं, जिन्हें 108 एंबुलेंस सेवा के जरिए उपचार हेतु ऋषिकेश अस्पताल भेजा गया. अन्य सभी यात्री सुरक्षित हैं. एसडीआरएफ टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया और स्थानीय प्रशासन एवं अन्य आपातकालीन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहायता प्रदान की गई.

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