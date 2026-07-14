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गाजियाबाद: पिंक बूथ पर मदद मांगने के लिए पहुंचे युवक की मौत, जानें पूरा मामला

पिंक बूथ पर हादसे में 22 वर्षीय युवक की मौत ( ETV Bharat )