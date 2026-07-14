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गाजियाबाद: पिंक बूथ पर मदद मांगने के लिए पहुंचे युवक की मौत, जानें पूरा मामला

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र स्थित पिंक बूथ पर रविवार दोपहर एक हादसे में 22 वर्षीय युवक की जान चली गई.

Youth Dies at Pink Booth
पिंक बूथ पर हादसे में 22 वर्षीय युवक की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 14, 2026 at 12:30 PM IST

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गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के संजय नगर सेक्टर 23 इलाके में स्थित पिंक बूथ पर रविवार दोपहर एक हादसे में 22 वर्षीय युवक की जान चली गई. पिंक बूथ पर मदद मांगने के लिए पहुंचे युवक ने जब दरवाजा खोलने का प्रयास किया तभी कांच टूट गया टूटे हुए कांच का टुकड़ा युवक के हाथ में गहराई तक धस गया. जिससे नस कट गई और खून बहने लगा. घायल युवक को संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई.

मिली जानकारी के मुताबिक मूल रूप से बिहार के जनपद सिवान के बाड़ोलिया गांव के रहने वाले 22 वर्षीय राजकुमार बीते 8 वर्षों से गाजियाबाद के संजय नगर सेक्टर 23 में परिवार के साथ रहते थे और कार मैकेनिक का काम किया करते थे.

12 जुलाई 2026 को राजकुमार ऑटो से घर वापस आ रहे थे. तभी राजकुमार जैसे ही संजय नगर स्थित पिंक बूथ के नजदीक पहुंचे तो किराए को लेकर ऑटो चालक से विवाद हो गया. इसके बाद मदद मांगने के लिए राजकुमार सेक्टर-23 स्थित पिक पहुंच पहुंच गया. पिंक बूथ का दरवाजा खोलने का राजकुमार द्वारा प्रयास किया गया. इसी बीच दरवाजे का शीशा टूट कर राजकुमार के हाथ की नस में घुस गया.

परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप

मृतक राजकुमार के परिवारवालों ने पुलिसकर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. परिजनों का कहना है कि यदि राजकुमार को समय पर मदद मिल जाती तो आज राजकुमार जिंदा होता. वहीं, घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें पिंक बूथ के सामने सड़क पर राजकुमार पड़ा हुआ है. उसके हाथ से काफी ज्यादा खून बह रहा है. वीडियो में एंबुलेंस भी आती हुई दिखाई दे रही है. राजकुमार की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

सहायक पुलिस आयुक्त कविनगर (कार्यवाहक) उपासना पाण्डेय के मुताबिक, 12 जुलाई 2026 को समय दोपहर में 3:30 बजे, थाना मधुबन बापूधाम अंतर्गत एक ऑटो चालक द्वारा एक ऑटो सवारी को बिठाया गया. दोनों ही नशे की हालत में थे. पैसे के लेनदेन को लेकर दोनों में आपस में वाद-विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों ही पिंक बूथ पर पहुंचे और शराब के नशे की हालत में ऑटो सवारी ने तेज़ी से पिंक बूथ के गेट पर हाथ मारा, जिससे उसके हाथ में कांच लग गया. उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई. सभी तथ्यों की जानकारी पुलिस द्वारा की जा रही है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है.

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