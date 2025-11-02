ETV Bharat / state

महिला विश्व कप फाइनल: टीम इंडिया को जीत की दुआएं, उभरते क्रिकेटरों ने कहा- यह खिताब हमारा है

ईटीवी भारत ने गाजियाबाद में प्रैक्टिस कर रही महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से बातचीत की और आज की मैच को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानी.

गाजियाबाद की महिला क्रिकेटर्स में उत्साह
गाजियाबाद की महिला क्रिकेटर्स में उत्साह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 2, 2025 at 2:40 PM IST

Updated : November 2, 2025 at 2:54 PM IST

नई दिल्ली / गाजियाबाद: आखिरकार वो घड़ी आ गई है, जब आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का नया चैंपियन विश्व को मिलने वाला है. भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं. इसको लेकर पूरे देश के लोगों का जोश काफी हाई है. हर किसी को उम्मीद है इस बार भारतीय महिला टीम विश्व कप अपने नाम करने जा रही है.

महिला वनडे विश्व कप को लेकर ईटीवी भारत ने गाजियाबाद में प्रैक्टिस कर रही महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से बातचीत की और आज की मैच को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानी.

श्री ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय की छात्रा अनन्या शर्मा बीते तीन साल से क्रिकेट खेल रही हैं. मौजूदा समय में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हैं. महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल को लेकर खिलाड़ी अनन्या शर्मा ने कहा,

"भारतीय महिला क्रिकेट टीम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आज फाइनल मैच में हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम बड़ी जीत हासिल करेगी. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है. यदि पहले बॉलिंग को चुनती है तो भारतीय महिला टीम में कई शानदार बॉलर्स हैं जोकि विपक्षी टीम को बड़ा टारगेट बनाने में चुनौती दे हैं. "

महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंजलि लाहा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपना आदर्श मानती हैं. अंजलि का सपना भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाना है. आरडी शर्मा क्रिकेट अकादमी में प्रैक्टिस कर रही अंजलि लाहा कहती हैं,

"भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर की अब तक शानदार कैप्टंसी रही है. हमें उम्मीद है बैट्समैन जेमिमा रोड्रिग्रेज आज वनडे वर्ल्ड कप में शानदार स्कोर करेगी. महिला क्रिकेट टीम रणनीति ग्रुप से भी बहुत मजबूत है."

आरडी क्रिकेट अकादमी में प्रैक्टिस कर रही महिला खिलाड़ी सौम्या बक्शी कहती हैं, साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को स्पिन खेलने में काफी दिक्कत होती है. ऐसे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्पिनर्स अटैकिंग मोड में बोर्ड डालते हैं तो साउथ अफ्रीका टीम के लिए स्कोर करना बड़ी चुनौती रहेगा. भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्रेज समित सभी खिलाड़ियों पर हमें विश्वास है कि आज का वन डे वर्ल्ड कप में जीत भारत की होगी.

बता दें कि गाजियाबाद में क्रिकेट में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी पहले सिर्फ दो से तीन प्रतिशत थी लेकिन बीते कुछ सालों में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ी है. जिले की क्रिकेट अकादमियों में महिला खिलाड़ियों की संख्या तकरीबन 25- 30 प्रतिशत है.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम काफी अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है जिन्हें देखकर भी बड़ी संख्या में महिला क्रिकेट की तरफ रुझान बढ़ा है. आज महिला वन डे विश्व कप में हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को हराकर जीत हासिल करेगी.

Last Updated : November 2, 2025 at 2:54 PM IST

INDIA VS SA WOMEN ODI WORLD CUP
INDIA VS SOUTH AFRICA WORLD CUP
INDIA VS SOUTH AFRICA WOMEN FINAL
HARMANPREET KAUR
WOMEN ODI WORLD CUP FINAL 2025

