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करोड़ों की संपत्ति के लालच में रिश्तों का कत्ल! पति, बेटे और भांजे को धीमा जहर देने के आरोप में पत्नी गिरफ्तार

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जिस पत्नी के हाथ में पति की खुशियों की जिम्मेदारी थी. उसी पर पति, बेटे और भांजे को धीमा जहर देकर मारने की साजिश रचने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, पति की 5 से 6 करोड़ रुपये की ट्रैवल एजेंसी और दो करोड़ रुपये के इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लालच में पत्नी ने अपने ही परिवार को धीमा जहर देकर खत्म करने का षड्यंत्र रचा था. इंश्योरेंस पॉलिसी में पत्नी खुद नॉमिनी थी. करीब एक साल तक लीड प्वाइजनिंग से जूझने वाले पति की शिकायत पर पुलिस ने 23 नवंबर को आरोपी पत्नी रेणु भटनागर को गिरफ्तार किया है.