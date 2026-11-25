करोड़ों की संपत्ति के लालच में रिश्तों का कत्ल! पति, बेटे और भांजे को धीमा जहर देने के आरोप में पत्नी गिरफ्तार
गाजियाबाद में पति की ट्रैवल एजेंसी और इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लालच में पत्नी ने परिवार को खत्म करने का षड्यंत्र रचा था.
Published : November 25, 2026 at 6:13 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जिस पत्नी के हाथ में पति की खुशियों की जिम्मेदारी थी. उसी पर पति, बेटे और भांजे को धीमा जहर देकर मारने की साजिश रचने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, पति की 5 से 6 करोड़ रुपये की ट्रैवल एजेंसी और दो करोड़ रुपये के इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लालच में पत्नी ने अपने ही परिवार को धीमा जहर देकर खत्म करने का षड्यंत्र रचा था. इंश्योरेंस पॉलिसी में पत्नी खुद नॉमिनी थी. करीब एक साल तक लीड प्वाइजनिंग से जूझने वाले पति की शिकायत पर पुलिस ने 23 नवंबर को आरोपी पत्नी रेणु भटनागर को गिरफ्तार किया है.
24 नवंबर 2026 को इस मामले में सुशील कुमार भटनागर द्वारा पत्नी रेणु भटनागर, सास लता सक्सेना, सास के भाई रवि सक्सेना और साडू सुशील गिरधर और बबलू के खिलाफ इंदिरापुरम थाने मुकदमा दर्ज कराया गया था. पीड़ित पति सुशील कुमार भटनागर द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि पत्नी रेणु भटनागर, सास लता सक्सेना, सास के भाई रवि सक्सेना, साडू सुशील गिरधर और बबलू जो की मुख्य षड्यंत्रकारी है, ने मिलाकर लगभग एक साल से उन्हें धीमा जहर दिया गया. सुशील के मुताबिक, उनके बेटे वंश भटनागर और भांजे देव भटनागर को धीमा शहर भोजन में मिलाकर दिया जा रहा था. हत्या के राज्य से षड्यंत्र रचा गया था.
पीड़ित के मुताबिक, 21 अगस्त 2025 के ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि खून में LEAD की मात्रा सामान्य से बहुत अधिक पाई गई थी जो कि पॉइजनिंग की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है. स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि सुशील को आईसीयू में भर्ती होना पड़ा. सुशील का कहना है, "इलाज के दौरान जीवन रक्षक उपचार दिया गया और बहुत मुश्किल से मेरी जान बची. ये षड्यंत्र मुझे जान से मारने के लिए किया गया था. इसके बारे में मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर के द्वारा बताया गया. एक साल से मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ यह किस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है."
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सुशील ने आगे बताया, "मेरी तबीयत बहुत खराब रहने की वजह से डॉक्टर द्वारा बताए जाने पर ब्लड की जांच कराई गई तो इसमें क्रॉनिक LEAD प्वाइजनिंग का खुलासा हुआ. डॉक्टर ने मुझे तुरंत डायल 112 पर कॉल करने के लिए कहा. मैंने पुलिस को फोन करके मामले की सूचना दी. इसके बाद इंदिरापुरम थाने में हमने पुलिस के समक्ष शिकायत दी."
थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा धीमा जहर (LEAD POISON) देने के अभियोग में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार। बाइट-श्री अभय राजेन्द्र डागा, सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम @Uppolice https://t.co/8OzqLtH2tS— POLICE COMMISSIONERATE GHAZIABAD (@ghaziabadpolice) November 25, 2026
एसीपी इंदिरापुरम अभय राजेन्द्र डागा के मुताबिक, 24 सितंबर 2026 को थाना इंदिरापुरम में वादी सुशील भटनागर द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी रेनू भटनागर और उनके अन्य परिवारजन द्वारा वादी को, वादी के पुत्र एवं वादी के भांजे को जान से मारने की नियत से लीड पॉइजनिंग की गई. जैसे ही यह तहरीर प्राप्त हुई, थाना इंदिरापुरम पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एक टीम भी गठित की गई.
अभय राजेन्द्र डागा ने आगे बताया, 23 नवंबर 2026 को रेनू भटनागर को थाना इंदिरापुरम की पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ पर बताया कि उनके पति की एक ट्रैवल एजेंसी है. इसकी लागत कम से कम 5 से 6 करोड़ की है एवं उनके नाम पर एक इंश्योरेंस है जिसकी लागत 2 करोड़ है, जिसकी वह स्वयं खुद नॉमिनी हैं. उन्होंने यह सोचा कि पति के जाने के बाद यह सारी राशि उनकी हो जाएगी और इसी नियत से उन्होंने यह वारदात की. अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है.
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