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गाजियाबाद में जलभराव ने छीन ली मासूम की जिंदगी, गली के बाहर भरे पानी में डूबने से मौत

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में बारिश आफत बनकर आई है. गुरुवार को गाजियाबाद में बारिश से हुए जलभराव में डूबने से तीन वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है. मामला विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित सर्वोदय नगर का है. मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

दरअसल, गाजियाबाद में बीते 24 घंटे से अधिक से हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है. आलम यह है कि कई इलाकों में तो घरों तक में पानी घुस गया है. मासूम की मौत ने एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है.

अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव ने बताया, "सूचना मिली थी कि पानी में डूबने से तीन वर्षीय मासूम की मौत हो गई है. पुलिस-प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. जो भी मुआवजा होगा पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा. पीड़ित परिवार के साथ नगर निगम की संवेदनाएं हैं. पीड़ित परिवार की जो भी मांगे होगी सहानुभूति के साथ उसे पर विचार कर पूर्ण किया जाएगा."

मासूम के पिता के मुताबिक, "बारिश के बाद गली में पानी भर गया था. बच्ची घर के बाहर गई और नाली में गिर गई. अचानक बेटी की मौत हो गई. हम तुरंत बच्ची को अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टर ने बताया की बच्ची की मृत्यु हो चुकी है. अधिकारी आए थे हमें नौकरी देने का आश्वासन दिया है."