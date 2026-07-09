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गाजियाबाद में जलभराव ने छीन ली मासूम की जिंदगी, गली के बाहर भरे पानी में डूबने से मौत

गाजियाबाद में नगर निगम की लापरवाही, सड़क पर भरे बारिश के पानी में डूबी तीन साल की मासूम

गाजियाबाद में जलभराव ने छीनी मासूम की जिंदगी
गाजियाबाद में जलभराव ने छीनी मासूम की जिंदगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 9, 2026 at 6:49 PM IST

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Updated : July 9, 2026 at 7:54 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में बारिश आफत बनकर आई है. गुरुवार को गाजियाबाद में बारिश से हुए जलभराव में डूबने से तीन वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है. मामला विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित सर्वोदय नगर का है. मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

दरअसल, गाजियाबाद में बीते 24 घंटे से अधिक से हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है. आलम यह है कि कई इलाकों में तो घरों तक में पानी घुस गया है. मासूम की मौत ने एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है.

अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव ने बताया, "सूचना मिली थी कि पानी में डूबने से तीन वर्षीय मासूम की मौत हो गई है. पुलिस-प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. जो भी मुआवजा होगा पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा. पीड़ित परिवार के साथ नगर निगम की संवेदनाएं हैं. पीड़ित परिवार की जो भी मांगे होगी सहानुभूति के साथ उसे पर विचार कर पूर्ण किया जाएगा."

मासूम के पिता के मुताबिक, "बारिश के बाद गली में पानी भर गया था. बच्ची घर के बाहर गई और नाली में गिर गई. अचानक बेटी की मौत हो गई. हम तुरंत बच्ची को अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टर ने बताया की बच्ची की मृत्यु हो चुकी है. अधिकारी आए थे हमें नौकरी देने का आश्वासन दिया है."

"9 जुलाई 2026 को तीन वर्षीय मासूम की पानी में डूबने से मौत हो गई. जिसको लेकर परिजनों में आक्रोश था. परिजन जो भी कार्यवाही चाहते हैं उसे पुलिस द्वारा करवाया जाएगा, संबंधित विभाग द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी, करवाई जाएगी." - उपासना पांडे, एसीपी कोतवाली

जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से फर्रुखाबाद के सिरोली गांव रहने वाले सुमित बीते एक साल से गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर इलाके में किराए पर रहते हैं. सुमित दिहाड़ी-मज़दूरी करते हैं. दोपहर तकरीबन 2 बजे सुमित की 3 साल की बेटी घर के बाहर गई थी. घर के बाहर गली में पानी भरा हुआ था. मासूम पानी में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई. पड़ोसियों ने जब मासूम को पानी में पड़ा हुआ देखा तो उठाकर घर लेकर गए.

मासूम को चारपाई पर उल्टा लेटा कर काफी देर तक थपथपाया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी. परिजन मासूम को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मासूम की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. गुस्साए परिजन नेशनल हाईवे 9 जाम करने के लिए पहुंच गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने कानून व्यवस्था को संभाला. डीसीपी सिटी धवल जायसवाल के मुताबिक, घर के बाहर गली में पानी में डूबने से मासूम की मौत हुई है.

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Last Updated : July 9, 2026 at 7:54 PM IST

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