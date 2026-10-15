ETV Bharat / state

गाजियाबाद: तेज रफ्तार क्रेटा का कहर, बाइक सवार को मारी टक्‍कर, तीन घायल

गाजियाबाद सड़क हादसा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मुकुंद लाल इंटर कॉलेज रेड लाइट के पास सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार काले रंग की कार ने बाइक सवार दो लोगों और एक छात्र को टक्कर मार दी. हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल छात्र को जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दो अन्य घायलों को संतोष मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भेजा गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, टक्कर मारने के बाद कार चालक ने मौके से भागने की कोशिश की लेकिन कॉलेज के छात्रों और आसपास मौजूद लोगों द्वारा उसे पड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. छात्र के चेहरे और सिर पर चोटें आई हैं. फिलहाल, छात्र की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.वहीं संतोष अस्पताल में भर्ती दोनों लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. कार छात्र और बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद रेड लाइट के पोल में जा घुसी. गाड़ी के एयरबैग खुल गए. जिसके चलते कार चालक को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है. जबकि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है.