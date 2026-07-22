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'शराब छोड़ो...कुछ काम धंधा करो', बस इतना कहने पर मां-बाप की हथौड़े से कर दी हत्या, पढ़ें डबल मर्डर की कहानी

गाजियाबाद: मां-बाप के हत्यारे सगे भाई ललित और दीपक गिरफ्तार, हथौड़े से पीटा, मुंह दबाकर की हत्या !

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पुलिस ने आरोपी बेटों को गिरफ्तार किया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 22, 2026 at 12:49 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के भीम नगर इलाके में अपने ही माता-पिता की हत्या करने वाले दीपक और ललित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मामले को लेकर मृतक दंपत्ति की बेटी ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसके दोनों भाइयों ने 20 जुलाई की रात अपनी मां विमलेश और पिता गंगाराम की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी थी. तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में मुकदमा दर्ज किया गया था.

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के साथला गांव के रहने वाले गंगा शरण का क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के भीम नगर इलाके में दो मंजिला मकान है. जहां गंगा शरण पत्नी विमलेश और दो बेटों दीपक (32 वर्ष) और ललित (27 वर्ष) के साथ रहते थे. लॉकडाउन के दौरान दीपक और ललित की शादी हुई थी. दीपक और ललित नशे के आदि थे. दोनों भाइयों का आचरण ठीक ना होने के चलते पत्नियां छोड़ कर चली गई थी. मृतक दंपति और बेटे साथ में रहते थे. गंगा चरण की दोनों बेटियों, ललिता और ज्योति की शादी हो चुकी है.

जन्मदिन के दिन बेटा शराब के नशे में घर लौटा, पिता ने जताई नाराजगी

20 जुलाई 2026 को ललित का जन्मदिन था. जन्मदिन पर ललित और दीपक नशे की हालत में देर रात घर पहुंचे थे. माता-पिता ने जब दोनों बेटों को रोज-रोज नशे की हालत में घर पहुंचने को लेकर टोका तो विवाद उत्पन्न हो गया. गंगा शरण ने दोनों बेटों पर गुस्सा किया. कुछ देर में गुस्सा मार पिटाई में तब्दील हो गया. जब चीख पुकार सुनाई दी तो मां विमलेश दौड़ी हुई आई और बीच बचाव करने लगी. इसी बीच दोनों बेटों ने मां की भी पिटाई कर दी. दोनों बेटों ने मिलकर माता-पिता को पीटा फिर हथौड़े से हमला किया. इसके बाद मुंह दबाकर दोनों की हत्या कर दी.

नशे के आदी थे दोनों युवक-पुलिस

पुलिस के मुताबिक दीपक और ललित नशा करने के आदि थे. बुजुर्ग मां-बाप को बेटों की यह आदत पसंद नहीं थी. माता-पिता द्वारा अक्सर दीपक और ललित को नशा छोड़ने को लेकर समझाया जाता था. माता-पिता समझाते थे कि नशा छोड़ दो और कुछ काम करो जिससे कि घर में दो पैसे आएंगे. माता-पिता का समझाना दीपक और ललित को नागवार गुजरता था. दीपक और ललित जब नशे में घर आते थे तो माता-पिता समझाते थे. जिसको लेकर अक्सर घर में विवाद होता था. सोमवार, 20 जुलाई 2026 की रात को ललित और दीपक नशा कर कर आए थे. जवान बेटों की हरकत से तंग आ चुके मां-बाप ने गुस्सा किया. बेटों से मां-बाप का गुस्सा बर्दाश्त ना हो सका और दोनों ने मिलकर पहले माता-पिता की पिटाई की और फिर मुंह दबाकर उनकी हत्या कर दी.

गाजियाबाद में महज एक सप्ताह के भीतर रिश्तो को शर्मसार कर देने वाली यह दूसरी बड़ी घटना सामने आई है. इससे पहले 16 जुलाई को मोदीनगर के बुढ़ाना गांव में संपत्ति विवाद के चलते बेटे ने अपनी ही पिता की गोली मार कर हत्या कर दी थी. एक सप्ताह के भीतर हुई दो पारिवारिक हत्याओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर रिश्तों में इतनी कड़वाहट क्यों बढ़ रही है ? एक मामले में नशे की लत और लगातार होने वाले विवाद ने माता-पिता की जान ले ली जबकि दूसरे मामले में करोड़ों की संपत्ति के लालच में बेटा पिता का हत्यारा बन गया. दोनों घटनाएं बताती हैं कि जब संवाद खत्म हो जाता है और गुस्सा, नशा या लालच हावी हो जाता है तो सबसे मजबूत रिश्ते भी टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं.

कार्यवाहक डीसीपी एस एन तिवारी के मुताबिक, गंगा शरण और मिथलेश की हत्या में आरोपी बेटों, ललित और दीपक को गिरफ्तार किया गया है. मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के रिछपाल गढ़ी की पुलिया के पास से दोनों को गिरफ्तार किया गया है. अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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