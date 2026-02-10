ETV Bharat / state

गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड का असर, मोबाइल की लत छुड़ाने MMG अस्पताल की ओर रुख कर रहे माता-पिता

चिकित्सकों का दावा है कि बीते एक हफ्ते में प्रकोष्ठ में आने वाली अभिभावकों की संख्या में इजाफा देखा गया है.

गाजियाबाद का MMG अस्पताल (ETV BHARAT)
Published : February 10, 2026 at 6:03 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी स्थित भारत सिटी सोसाइटी में तीन नाबालिग लड़कियों की आत्महत्या के बाद अभिभावक बच्चों की मोबाइल की लत को छुड़ाने के लिए काफी चिंतित हैं.

बीते एक हफ्ते में बढ़ गई मरीजों की संख्या
मोबाइल की लत को छुड़ाने और बच्चों के व्यवहार में बदलाव आने के संबंध में अभिभावक जिला एमएमजी अस्पताल स्थित जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ जानकारी लेने के लिए पहुंच रहे हैं.
जिला एमएमजी अस्पताल की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ चंदा यादव के मुताबिक, बीते एक हफ्ते में जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के हेल्पलाइन पर कॉल्स की संख्या में इजाफा हुआ है. व्यक्तिगत तौर पर भी अभिभावक बच्चों की समस्याओं को लेकर यहां आ रहे हैं. इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर पर ओपीडी का समय आदि के बारे में जानकारी लेने के लिए भी लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं. भारत सिटी सोसाइटी की घटना के बाद अभिभावक काफी सतर्क नजर आ रहे हैं.

डॉ. चंदा यादव, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट (ETV BHARAT)

आजकल मां-बाप दोनों नौकरी पेशा है और बच्चों के लिए वक्त नहीं है. ऐसे में बच्चे मोबाइल फोन पर अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं. इसका दूसरा पहलू भी है. बच्चे मोबाइल फोन पर अधिकतर समय व्यतीत करते हैं. ऐसे में बच्चे परिवार को अधिक समय नहीं दे पाते हैं. मोबाइल एडिक्शन भी परिवार से दूर होने का प्रमुख कारण है. मोबाइल एडिक्शन के कारण केवल बच्चे परिवार से ही दूर नहीं हो रहे बल्कि फिजिकल एक्टिविटीज, आउटडोर गेम्स और एकेडमिक्स पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं. जिसकी वजह से बच्चों में बड़े स्तर पर व्यवहार संबंधित बदलाव देखने को मिलते हैं. लंबे समय तक मोबाइल एडिक्शन होने के चलते व्यवहार संबंधी बदलाव गंभीर होते जाते हैं- डॉ. चंदा यादव, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट

डॉ.चंदा यादव बताती हैं, बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि अभिभावक अधिकतर समय बच्चों के साथ व्यतीत करें और उनसे बातचीत करें इसके साथ ही बच्चों को आउटडोर गेम खेलने के लिए प्रेरित करें. बच्चे अधिकतर समय मोबाइल चलाते हुए बिताते हैं और उन्हें ऐसा करना अच्छा लगने लगता है जिससे कि अंत में यह लत बन जाती है. मोबाइल चलाने के दौरान जो खुशी मिलती है उसे मस्तिष्क में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है. इससे बच्चों को तत्कालित खुशी और सुकून महसूस होने लगता है. इस खुशी के बाधित होने पर बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ता है.

जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ, गाजियाबाद द्वारा सप्ताह में तीन दिन ओपीडी का संचालन किया जाता है. सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ओपीडी संचालित होती है जबकि अन्य तीन दिनों में विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं. जिले के सरकारी और निजी स्कूल, पब्लिक हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और कॉलेज आदि में जागरूकता जागरूकता का आयोजन किया जाता है.

जानकारी के मुताबिक, जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ का हेल्पलाइन नंबर 9718067988 है. इस नंबर पर कॉल कर तमाम जानकारी हासिल की जा सकती है एवं ओपीडी के अपॉइंटमेंट आदि के संबंध में भी जानकारी ले सकते हैं. प्रकोष्ठ की ओपीडी में तकरीबन 100 से अधिक मरीज पहुंचते हैं जबकि प्रतिदिन 50 से अधिक फोन कॉल्स जानकारी हासिल करने के लिए प्राप्त होती हैं.

यह लक्षण दिखाई देने पर करें डॉक्टर से संपर्क
बच्चे वास्तविक जीवन में किसी भी प्रकार की खुशी महसूस करना बंद कर देते हैं और खुशी प्राप्त करने के लिए केवल मोबाइल फोन देखने या फिर मोबाइल फोन में गेम खेलने तक निर्भर हो जाते हैं.

मोबाइल पर गेम खेलने की लत पीड़ित बच्चे अक्सर गेम खेलने से रोकने पर गुस्सा करते हैं और चिड़चिड़ा हो जाते हैं.

मोबाइल पर ज्यादा समय व्यतीत करने पर बच्चों में उदासी और अकेलेपन की भावना विकसित होती है. बच्चे मोबाइल फोन की दुनिया में ही रहना चाहते हैं और किसी से ज्यादा बात करना या गलना मिलना पसंद नहीं करते हैं.

