मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल खतरनाक! मां-बाप बच्चों के साथ करें दोस्त की तरह व्यवहार

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तीन नाबालिग लड़कियों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी. नाबालिग लड़कियां गेमिंग एप्स और कोरियन कल्चर से काफी प्रभावित थी. आजकल के दौर में मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल खासकर कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है. यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं.

गाजियाबाद में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ आर चंद्रा बतौर मनोचिकित्सक चार दशकों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. डॉ आर चंद्रा ने कहा कि ओपीडी में पहले अधिकतर डिप्रेशन से संबंधित मरीज आते थे, लेकिन पिछले एक दशक में पैटर्न में काफी तब्दीली आई है. पिछले एक दशक में व्यवहार संबंधित, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, उदासी आदि के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं. अब सिर्फ डिप्रेशन ही मानसिक समस्या नहीं बची है.

मां-बाप बच्चों के साथ व्यवहार करें दोस्त की तरह- डॉ आर चंद्रा (ETV Bharat)

युवाओं के व्यवहार में हो रही तब्दीली

डॉ आर चंद्रा बताते हैं, ''युवाओं में मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से व्यवहार में काफी तब्दीली आ रही है. आजकल मोबाइल पर कई तरह के एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जो यूजर बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं. यदि यूजर हद से ज्यादा किसी APP का इस्तेमाल करता है तो इस तरह के ऐप्स यूजर के दिमाग को कंट्रोल करने लगते हैं.

अत्यधिक मोबाइल का इस्तेमाल खतरनाक

गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के मामले पर डॉ आर चंद्रा कहते हैं कि घटना के पीछे क्या कुछ सही कारण रहा, इसके बारे में तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है. लेकिन आजकल के दौर में अत्यधिक मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों में अनुशासन कम हो रहा है. मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल कच्ची उम्र में बेहद खतरनाक साबित हो रहा है. सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका को मिलकर इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है.