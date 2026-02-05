मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल खतरनाक! मां-बाप बच्चों के साथ करें दोस्त की तरह व्यवहार
आजकल के दौर में मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल खासकर कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है.
February 5, 2026
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तीन नाबालिग लड़कियों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी. नाबालिग लड़कियां गेमिंग एप्स और कोरियन कल्चर से काफी प्रभावित थी. आजकल के दौर में मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल खासकर कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है. यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं.
गाजियाबाद में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ आर चंद्रा बतौर मनोचिकित्सक चार दशकों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. डॉ आर चंद्रा ने कहा कि ओपीडी में पहले अधिकतर डिप्रेशन से संबंधित मरीज आते थे, लेकिन पिछले एक दशक में पैटर्न में काफी तब्दीली आई है. पिछले एक दशक में व्यवहार संबंधित, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, उदासी आदि के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं. अब सिर्फ डिप्रेशन ही मानसिक समस्या नहीं बची है.
युवाओं के व्यवहार में हो रही तब्दीली
डॉ आर चंद्रा बताते हैं, ''युवाओं में मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से व्यवहार में काफी तब्दीली आ रही है. आजकल मोबाइल पर कई तरह के एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जो यूजर बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं. यदि यूजर हद से ज्यादा किसी APP का इस्तेमाल करता है तो इस तरह के ऐप्स यूजर के दिमाग को कंट्रोल करने लगते हैं.
अत्यधिक मोबाइल का इस्तेमाल खतरनाक
गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के मामले पर डॉ आर चंद्रा कहते हैं कि घटना के पीछे क्या कुछ सही कारण रहा, इसके बारे में तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है. लेकिन आजकल के दौर में अत्यधिक मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों में अनुशासन कम हो रहा है. मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल कच्ची उम्र में बेहद खतरनाक साबित हो रहा है. सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका को मिलकर इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है.
गेमिंग ऐप्स फॉल्ट लाइंस पर करते हैं काम
डॉ आर चंद्रा ने कहा, ''18 साल की उम्र तक सोचने और समझने की शक्ति ठीक से विकसित नहीं होती है. ह्यूमन साइकोलॉजी में फॉल्ट लाइंस का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के गेमिंग एप्स को तैयार किया जाता है. गेमिंग एप्स इस तरह से डिजाइन किए गए होते हैं कि लंबे समय तक इनका प्रयोग करने पर यूजर को लत लग जाती है. यूजर खुद को इन एप्स से अलग करने पर अकेला महसूस करता है.
अभिभावक कैसे रखें बच्चों का ख्याल
वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ आर चंद्रा कहते हैं, ''यदि समाज में किसी तरह की समस्या है तो उसका समाधान भी है. मां-बाप को निगरानी बढ़ानी होगी. अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा, ताकि बच्चों को समझ सके. जिस प्रकार दोस्त जब आपस में बात करते हैं तो वह एक दूसरे को अपनी तमाम दिल की बातें बताते हैं. मां-बाप को बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करना होगा, ताकि वह मां-बाप के सामने अपनी बात को रखने में हिचकिचाएं नहीं.
बेहतर कम्युनिकेशन है आवश्यक
डॉ चंद्रा कहते हैं, ''जब संतान और मां-बाप में दोस्ती होती है तो बच्चे अपना मन अपने माता-पिता के समक्ष ही हल्का करते हैं. जबकि, जहां संतान और मां-बाप के बीच अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता वहां बच्चे अन्य विकल्पों की तलाश में आगे बढ़ते हैं. बच्चों और मां-बाप के बीच बेहतर इंटरेक्शन जरूरी है.
