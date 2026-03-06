मिडिल ईस्ट संकट का भारतीय व्यापार पर असर, कच्चे माल की कीमतों में ऊछाल, गाजियाबाद के उद्योगपतियों में डर का माहौल
मौजूदा समय में मिडिल ईस्ट में हालत खराब होने के चलते गाजियाबाद की हजारों औद्योगिक इकाइयां प्रभावित हो रही है.
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है. गाजियाबाद से केवल देश ही नहीं बल्कि विश्व में विभिन्न उत्पादों का एक्सपोर्ट होता है. इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मुताबिक गाजियाबाद से हर साल तकरीबन 23000 करोड़ रुपए का विश्व भर में एक्सपोर्ट होता है, जिसमें से करीब 3500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट मिडल ईस्ट को होता है.
मौजूदा समय में मिडिल ईस्ट में हालत खराब होने के चलते गाजियाबाद की हजारों औद्योगिक इकाइयां प्रभावित हो रही है. जहां एक तरफ रॉ मटेरियल (कच्चा माल) की कीमतें लगातार बढ़ रही है. वहीं, दूसरी तरफ रॉ मटेरियल की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है. औद्योगिक इकाइयों के संचालक मौजूदा समय में काफी चिंतित हैं.
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के डिविजनल अध्यक्ष राकेश अनेजा के मुताबिक, गाजियाबाद से केवल इंजीनियरिंग गुड्स ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट होते हैं. मौजूदा समय में मिडिल ईस्ट में हालत खराब होने के बाद रॉ मटेरियल की कीमत आसमान छू रही हैं. युद्ध के हालात के चलते एक्सपोर्ट काफी हद तक ठहर गया है. मिडिल ईस्ट में खरीदार भी असमंजस की स्थिति में है. मिडिल ईस्ट से औद्योगिक इकाइयों को मिले आर्डर का आने वाले समय में क्या स्टेटस होगा इसकी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. फिलहाल, मौजूदा समय में औद्योगिक इकाइयों के लिए चिंताजनक हालात बने हुए हैं.
आईआईए के डिविजनल सेक्रेटरी अमित नागलिया के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में लगातार खराब होते हालात के चलते रॉ मटेरियल का रेट तेजी के साथ बढ़ रहा है. हर दिन रॉ मटेरियल के रेट में फ्लक्चुएशन हो रहा है. ऐसे में उद्योगों के लिए प्रोडक्शन करना काफी मुश्किल हो गया है. क्योंकि ऑर्डर पहले के लगे हुए हैं लेकिन रॉ मटेरियल के रेट बढ़ने से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. जबकि, खरीदार रेट बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है. सरकार को मौजूदा हालातों को देखते हुए हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि उद्योग को ज्यादा नुकसान ना हो सके.
पंजाब एक्सपेलर कंपाउंड (इंडस्ट्रियल एरिया) के अध्यक्ष मनीष मदन ने बताया, कि औद्योगिक इकाइयों के सामने मिडल ईस्ट के खराब होते हालातों ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है. नए ऑर्डर ना के बराबर मिल रहे हैं और मौजूदा ऑर्डर भी होल्ड पर हैं. बाजार में अनिश्चिता बनी हुई है. यदि ज्यादा दिनों तक हालात ठीक नहीं हो पाते हैं तो उद्योगों में प्रोडक्शन पर संकट आ सकता है.
वहीं, रजत जैन बताते हैं, कि उद्योग मौजूदा समय में बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. औद्योगिक इकाइयों का संचालन जारी रखना उद्योग संचालकों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. रॉ मटेरियल की सप्लाई कम होने से कालाबाजारी शुरू होने की भी संभावना है. यदि लंबे समय तक हालात ठीक नहीं होते हैं तो केवल उद्योग ही नहीं बल्कि उद्योगों से जो जुड़े विभिन्न सेक्टर भी प्रभावित होंगे.
