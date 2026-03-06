ETV Bharat / state

मिडिल ईस्ट संकट का भारतीय व्यापार पर असर, कच्चे माल की कीमतों में ऊछाल, गाजियाबाद के उद्योगपतियों में डर का माहौल

मिडिल ईस्ट में युद्ध से गाजियाबाद में बिगड़े हालात, उद्योगों पर संकट ( Etv Bharat )