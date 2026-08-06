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गाजियाबाद के गांवों में लगेंगे 1000 बायोगैस प्लांट, LPG पर निर्भरता होगी कम, जानिए...क्या है इसके फायदे

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और किसानों की खेती की लागत कम करने के लिये गाजियाबाद में बायोगैस प्लांट लगाए जायेंगे.

Ghaziabad to Install 1,000 Biogas Plants
गाजियाबाद के गांवों में लगेंगे 1000 बायोगैस प्लांट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 6, 2026 at 4:40 PM IST

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नई दिल्‍ली/गाजियाबाद: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और किसानों की खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से गाजियाबाद में छोटे स्तर के 1,000 बायोगैस प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है. पशुपालन विभाग और पंचायत विभाग संयुक्त रूप से इस योजना को लागू करेंगे.

योजना के तहत पशुओं के गोबर से बायोगैस तैयार कर घरेलू रसोई में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि प्लांट से निकलने वाला अवशेष उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद के रूप में खेतों में उपयोग होगा. करीब 45,000 रुपये की लागत वाले इन संयंत्रों पर किसानों को लगभग 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जिससे उनकी वास्तविक लागत केवल 15,000 रुपये रह जाएगी.

डॉ एसपी पांडे, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (ETV Bharat)

इसके बाद गांव में खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी और खेतों को महंगी रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद मिल सकेगा. साथ ही रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटेगी और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में गोबर खुले में पड़ा रहता है, जिससे दुर्गंध फैलने के साथ-साथ स्वच्छता संबंधी समस्याएं भी पैदा होने की संभावना बनी रहती है. बायोगैस संयंत्र लगने के बाद यही गोबर ऊर्जा उत्पादन का माध्यम बनेगा. इससे गांव में साफ-सफाई बेहतर होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. गोबर का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करने से मेथेन गैस उत्पन्न होती है.इसका रसोई गैस के रूप में उपयोग किया जा सकता है.

पशुपालन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, योजना के लिए पात्र परिवारों का चयन जल्द शुरू किया जाएगा. प्राथमिकता ऐसे परिवारों को दी जाएगी जिनके पास काम से कम चार या उससे अधिक पशु है, ताकि बायोगैस प्लांट के लिए पर्याप्त मात्रा में गोबर उपलब्ध हो. चयनित परिवारों को बायोगैस संयंत्र लगाने के संबंध में प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि संचालन, रखरखाव और सुरक्षा संबंधी जानकारी होने से सुरक्षित उपयोग कर सकें. छोटे स्तर के इन बायोगैस संयंत्र से तैयार होने वाली गैस का उपयोग सीधे घरेलू रसोई में किया जा सकेगा. इससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की एलपीजी सिलेंडर पर उपलब्धता कम होगी और खर्चे में भी बचत होगी. मिली जानकारी के मुताबिक, सीमित स्तर पर गैस का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी किया जा सकेगा.

बायोगैस प्लांट के फायदे

  • ⁠रसोई गैस के खर्चे में बचत होगी
  • मुफ्त जैविक खाद मिलेगी
  • रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होगी
  • जैविक खाद से पर्यावरण और मिट्टी को फायदा पहुंचेगा

बायोगैस प्लांट से निकलने वाला अवशेष उत्कृष्ट क्वालिटी का जैविक खाद होता है. यह मिट्टी में कार्बनिक तत्व बढ़ाने के साथ-साथ उसकी पानी को होल्ड करने की क्षमता भी बढ़ता है. लगातार रासायनिक उर्वरकों का उपयोग से प्रभावित हो रही मिट्टी के लिए यह जैविक खाद काफी लाभदायक माना जाता है. इससे फसल की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ-साथ किसानों की उर्वरक लागत में भी कमी आने की संभावना है.

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ एसपी पांडे के मुताबिक,

छोटे स्तर के बायोगैस प्लांट की लागत तकरीबन 45 हजार रुपये है, जो कि लगभग 100 से 120 स्क्वायर फीट एरिया में लग सकेगा. किसानों को तकरीबन तीस हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी. इससे बायोगैस प्लांट की लागत किसानों पर सिर्फ 15 हजार रुपये आएगी.

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