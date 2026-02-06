ETV Bharat / state

कोरियन गेमिंग ऐप्स के जरिए बच्चों के बन रहे अनजान ऑनलाइन दोस्त, जानिए एक्सपर्ट से कितने खतरनाक है ये ऐप्स

इस स्थिति की बड़ी वजह माता पिता की व्यस्तता और मोबाइल में पेरेंटल कंट्रोल ना होना है. जिस पर ध्यान देने की जरूरत है-साइबर एक्सपर्ट्स

इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट कामाक्षी शर्मा
इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट कामाक्षी शर्मा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 6, 2026 at 4:24 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ियाबाद में तीन नाबालिग लड़कियों ने नौवीं मंज़िल से कूद कर आत्महत्या कर ली. तीनों नाबालिग लड़कियां कोरियन कंटेंट और गेमिंग एप्लीकेशंस से काफ़ी प्रभावित थी.

कोरियन गेमिंग एप्लिकेशंस के माध्यम से नाबालिग एक अलग दुनिया में दाख़िल हो रहे हैं जहां पर न उन्हें सिर्फ़ गेम से लाया जा रहा है बल्कि उन्हें ये एहसास कराया जा रहा है कि वो वास्तविक दुनिया उनके लिए नहीं है बस डिजिटल दुनिया में ही सुरक्षित हैं. कोरियन गेमिंग एप्लिकेशंस कितनी ख़तरनाक हैं. कैसे नाबालिग बच्चों को टारगेट कर रहीं हैं और अभिभावक किस तरह से अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं इसी को लेकर हमने साइबर एक्सपर्ट कामाक्षी शर्मा से बातचीत की.

'अनजान लोगों से सीधा संपर्क'

अंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट कामाक्षी शर्मा के मुताबिक़, 2018 में ब्लू विल गेम सामने आने के बाद इस तरह के ख़तरनाक गेमिंग एप्लिकेशंस की संख्या लगातार बढ़ रही है. ख़तरनाक गेमिंग एप्लिकेशंस बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं. गेमिंग ऐप में चैटिंग फ़ीचर मौजूद होता है जिससे बच्चे गेम खेलते हुए अनजान लोगों से सीधे बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे उनके संपर्क में आ जाते हैं. अनजान लोग बच्चों को तरह तरह के टास्क देते हैं और संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए सोशल मीडिया पर बच्चों से कनेक्ट हो जाते हैं.

गेमिंग ऐप्स पर इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट कामाक्षी शर्मा की राय (ETV Bharat)

कोरियन गेमिंग ऐप्स ज़्यादा ख़तरनाक

साइबर एक्सपर्ट कामाक्षी शर्मा बताती है विशेष रूप से कोरियन गेमिंग एप्लिकेशंस बच्चों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है. कोरियन गेमिंग एप्लिकेशंस पर अनजान लोग बच्चों से संवाद करते हैं और उनका भरोसा जीतते हैं. कई मामलों में देखा गया है अनजान व्यक्ति बच्चों को कई प्रकार की टास्क और आदेश देने लगते हैं. बच्चे अनजान व्यक्ति द्वारा गेमिंग ऐप पर दिए गए टास्क को बिना सवाल किए पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं.

'लंबे संपर्क से बनता है भावनात्मक जुड़ाव'

कोरियन गेमिंग एप्लिकेशंस पर लंबे समय तक अनजान व्यक्ति से बातचीत करने और संपर्क में रहने के कारण बच्चे अनजान व्यक्ति से भावनात्मक रिश्ता बना लेते हैं. कुछ वक़्त के बाद ऐसी स्थिति बन जाती है कि बच्चे अपने परिवार से ज़्यादा उस अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं.

'डिजिटल दुनिया को बताया जाता है वास्तविक दुनिया'

कम उम्र के बच्चे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल vulnerable होते हैं. गेमिंग ऐप्स पर समय बिताने के दौरान बच्चों को ये एहसास कराया जाता है कि यही डिजिटल दुनिया वास्तविक दुनिया है और इसी दुनिया से उन्हें ख़ुशी और अपनापन मिल सकता है. यहां उनकी हर एक समस्या को सुनने के लिए कोई ना कोई मौजूद है. अंत में हालात यह बन जाते हैं की बच्ची वास्तविक दुनिया से कट ऑफ़ करना शुरू कर देते हैं और इसे ही अपनी वास्तविक दुनिया मान लेते हैं. बच्चे वास्तविक जीवन की परेशानियों पढ़ाई और सामाजिक चुनौतियों से बचने के लिए गेमिंग एप्लिकेशंस की डिजिटल दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं.

गेमिंग एप्लीकेशन से मोटी कमाई

गेमिंग एप्लीकेशन से जहां एक तरफ़ नाबालिग बच्चों के लिए ख़तरनाक बनती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ़ गेमिंग एप्लिकेशंस को बनाने वाली कम्पनियां मोटी कमाई कर रहीं हैं. गेमिंग एप्लिकेशंस पर विज्ञापन के माध्यम से कंपनियां मोटी रक़म कमाते हैं और विभिन्न प्रकार के गेम से संबंधित मर्चेंडाइज को भी इन अप्लीकेशन पर प्रमोट किया जाता है. मोटी कमाई के लिए बच्चों को कोरियन गामिंग एप्लिकेशंस और कोरियन ड्रामों का आदी बनाया जा रहा है.

अभिभावकों का व्यस्त होना मुख्य कारण

आज कल के दौर में अधिकतर मां बाप नौकरीपेशा होते हैं और व्यस्तता के कारण बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं और न ही बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रख पाते हैं. बच्चों से कनेक्ट रहने और उनकी सुरक्षात्मक दृष्टि से उन्हें पर्सनल फ़ोन दे दिया जाता है ताकि बच्चों के बाहर आने जाने पर लोकेशन आदि साझा की जा सके और बातचीत हो सके. पर्सनल फ़ोन बच्चों को देना और निगरानी न करना ख़तरनाक साबित हो रहा है.

पैरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन ज़रूरी

साइबर एक्सपर्ट कामाक्षी शर्मा बताती है, मां बाप बच्चों को पर्सनल मोबाइल फ़ोन तो दे देते हैं लेकिन व पेरेंटल कंट्रोल एप्लिकेशन इनस्टॉल नहीं करते हैं जिससे बच्चा बिना किसी रोक टोक कि किसी भी एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेता है और मनचाहा कंटेंट इंटरनेट पर देख सकता है. यहीं से बच्चे का भटकाव शुरू हो जाता है. यदि मां बाप बच्चे को पर्सनल मोबाइल फ़ोन देते वक़्त पैरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो बच्चे की गतिविधियों की शुरुआत में ही जानकारी मिल सकती है और समय रहते बच्चे को ग़लत रास्ते पर जाने और भटकने से रोका जा सकता है. परेंटल कंट्रोल ऐप के माध्यम से अभिभावक बच्चे की ब्राउज़िंग इंटरनेट सर्च और एप्स के इस्तेमाल पर नियमित निगरानी रख सकते हैं और प्रतिबंध आदि भी लगा सकते हैं.

जागरूकता अभियान आवश्यक

साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक़, अभिभावकों और बच्चों को जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है. ताकि ऑनलाइन खतरों और बचाव के तरीक़ों के बारे में समझाया जा सके. सरकार को भी इसमें आगे आकर क़ानून बनाने चाहिए.

ये भी पढ़ें- 'सॉरी मम्मी-पापा, गेम नहीं छोड़ पाएंगे', तीनों बहनों ने 9वीं मंजिल से लगा दी छलांग, सुनिए...घटना की पूरी कहानी चश्मदीद की जुबानी

ये भी पढ़ें-क्यों खतरनाक है कोरियन 'Love Game'? गाजियाबाद की तीन बहनों की मौत के बाद माता-पिता को क्या जानने की जरूरत

TAGGED:

GHAZIABAD KOREAN APPS NEWS
GHAZIABAD THREE SISTER SUICIDE CASE
KOREAN LOVE GAMES
CYBER EXPERT KAMAKSHI SHARMA
CYBER EXPERTS ABOUT KOREAN APPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.