गाजियाबाद: हिंदुओं पर खतरा बताकर बांटी गई थी तलवारें, 46 लोगों पर FIR दर्ज, 10 गिरफ्तार

इतना ही नहीं हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को तलवार वितरित की थी. फिलहाल, गाजियाबाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 16 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ शालीमार गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज किया है.

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 29 दिसंबर को हिंदू रक्षा दल ने शालीमार गार्डन इलाके में तलवार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों को तलवारें वितरित की गई. हिंदू रक्षा दल के कार्यालय के सामने काउंटर लगाकर तलवारें रखी गई थी. हाथ में लेकर कार्यकर्ताओं ने तलवारों को लहराया और नारेबाजी की.

पुलिस के मुताबिक मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है जबकि अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई है. खुद को हिंदू रक्षा दल का प्रदेश संगठन मंत्री बताने वाले अमित प्रजापति ने कार्यक्रम के दौरान कहा, "हम हिंदू परिवारों की सुरक्षा के लिए शस्त्र वितरित कर रहे हैं. हम हिंदुओं से कह रहे हैं कि अपने घर में शस्त्र रखो. मौजूदा दिनों में बांग्लादेश में स्थिति काफी खराब हो चुकी है. बांग्लादेश में हिंदू काफी डरा हुआ है. बांग्लादेश की घटना को देखते हुए हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने शस्त्र वितरण किया है."



"29 दिसंबर 2025 को सोशल मीड़िया के माध्यम से थाना शालीमार गार्डन को सूचना प्राप्त हुई कि हिन्दु रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है. सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में प्रकरण में 16 नामजद और 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गयी है जो आगे भी विवेचना के क्रम में जारी रहेगी. मौके पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है." - अतुल कुमार सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन

हिंदू रक्षा दल द्वारा लगातार अशांति फैलाने के पहले भी प्रयास किया जा चुके हैं. कई महीने पहले हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को बांग्लादेशी बताकर मारपीट भी की गई थी. प्रकरण में पुलिस ने संगठन से संबंधित कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

