दोस्तों के साथ मनाली घूमने आया था 11वीं का छात्र, फोटो खिंचवाते समय पहाड़ी से गिरने से मौत
छात्र उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला था. वह दोस्तों के साथ मनाली घूमने आया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 5:48 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रोहतांग दर्रे के पास एक दर्दनाक हादसे में 17 वर्षीय पर्यटक छात्र की मौत हो गई है. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दोस्तों के साथ मनाली घूमने आया छात्र पहाड़ी के पास फोटो खिंचवाने गया था. इसी दौरान वह अचानक पहाड़ी से नीचे गिर गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की.
केलांग के डीएसपी केडी शर्मा ने बताया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित ब्राइटलैंड स्कूल, गोविंदपुरम में 11वीं कक्षा के कॉमर्स के विद्यार्थियों का एक समूह मनाली घूमने आया हुआ था. दोपहर के समय यह समूह रोहतांग दर्रे की ओर गया था. इसी दौरान करीब 17 वर्षीय छात्र रुद्र कुमार रोहतांग के दूसरी ओर पहाड़ी के समीप फोटो खिंचवाने गया. फोटो खिंचवाने के दौरान रुद्र कुमार अचानक पहाड़ी से नीचे गिर गया. हादसे में उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद लाहौल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया. पुलिस मामले में जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रही है.
पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा शव
डीएसपी केडी शर्मा ने बताया, "मृतक छात्र के परिजनों को सूचित कर दिया गया है. शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. पोस्टमार्टम और अन्य जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव नियमानुसार परिजनों को सौंप दिया जाएगा. मृतक के साथ आए अन्य छात्रों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है. मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है."
डीएसपी केडी शर्मा ने अन्य पर्यटकों से भी आग्रह किया कि वे ऐसी खतरनाक जगहों पर जाने से बचें और फोटोग्राफी या अन्य गतिविधियों के लिए इस तरह का जोखिम न उठाएं. अगर कोई पर्यटक एडवेंचर का शौक रखता है, तो वह अपने साथ किसी प्रोफेशनल गाइड की मदद जरूर ले, ताकि इस तरह की किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके.
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