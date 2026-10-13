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दोस्तों के साथ मनाली घूमने आया था 11वीं का छात्र, फोटो खिंचवाते समय पहाड़ी से गिरने से मौत

रोहतांग दर्रे के पास पहाड़ी से गिरने से छात्र की मौत ( IANS )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रोहतांग दर्रे के पास एक दर्दनाक हादसे में 17 वर्षीय पर्यटक छात्र की मौत हो गई है. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दोस्तों के साथ मनाली घूमने आया छात्र पहाड़ी के पास फोटो खिंचवाने गया था. इसी दौरान वह अचानक पहाड़ी से नीचे गिर गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की.

केलांग के डीएसपी केडी शर्मा ने बताया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित ब्राइटलैंड स्कूल, गोविंदपुरम में 11वीं कक्षा के कॉमर्स के विद्यार्थियों का एक समूह मनाली घूमने आया हुआ था. दोपहर के समय यह समूह रोहतांग दर्रे की ओर गया था. इसी दौरान करीब 17 वर्षीय छात्र रुद्र कुमार रोहतांग के दूसरी ओर पहाड़ी के समीप फोटो खिंचवाने गया. फोटो खिंचवाने के दौरान रुद्र कुमार अचानक पहाड़ी से नीचे गिर गया. हादसे में उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद लाहौल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया. पुलिस मामले में जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रही है.