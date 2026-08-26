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गाजियाबाद में 27वीं मंजिल से गिरकर छात्र की मौत, दिल्‍ली यूनिवर्सिटी से कर रहा था PHD

प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी में मंगलवार देर रात 23 वर्षीय युवक की 27 की मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

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27वीं मंजिल से गिरकर छात्र की मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2026 at 10:56 AM IST

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गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ विहार स्थित प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी में मंगलवार देर रात 23 वर्षीय युवक की 27 की मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के बाद सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान राजस्थान के जोधपुर निवासी वैभव सिंह के रूप में हुई है. वह दिल्‍ली यूनिवर्सिटी के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था और तकरीबन एक सप्ताह से प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी में अपनी बुआ के घर ठहरा हुआ था. मामले की छानबीन की जा रही है.

घटना मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को रात्रि करीब 8:15 बजे की है. सोसाइटी निवासियों को टावर सी 4 के आगे ओपन एरिया में युवक का शव पड़ा मिला था. इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सीसीटीवी फुटेज में युवक अकेले ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है.

एसीपी कोतवाली उपासना पांडे के मुताबिक,

'शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है. फिलहाल पुलिस द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई थी.' फिलहाल, वैभव की मौत के मामले में पुलिस विभिन्न पहलुओं को जोड़कर जांच आगे बढ़ा रही है. घटना से पहले वैभव किससे मिला था, 27वीं मंजिल पर पहुंचने के पीछे क्या वजह थी और आखिरी वक्त में वहां क्या हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब तलाश किए जा रहे हैं.

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