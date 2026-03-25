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गाज़ियाबाद जासूसी मामला: मास्टरमाइंड समीर समेत 3 गिरफ़्तार, अब तक 21 दबोचे गए

गाजियाबाद में 22 मार्च को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है.

गाज़ियाबाद जासूसी मामला
गाज़ियाबाद जासूसी मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 25, 2026 at 6:57 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद पुलिस द्वारा गोपनीय सूचनाओं और डाटा विदेश भेजने के मामले में लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है. मंगलवार, 24 मार्च 2026 को गाजियाबाद पुलिस द्वारा तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया गया था. मामले में अब तक कुल 21 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. आज पुलिस द्वारा समीर पुत्र शौकत अली, समीर पुत्र शहजाद और शिवराज पुत्र सर्वेश को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के मुताबिक गिरोह का संचालन सीमा पार से किया जा रहा था. अब तक की गई पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह का मुख्य सदस्य सुहेल मलिक, नौशाद अली और समीर हैं. सोहेल मलिक को 14 मार्च और नौशाद अली को 23 मार्च को गाजियाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है. जबकि 22 मार्च 2026 को आरोपी समीर की गिरफ्तारी हुई है. गिरफ्तार आरोपी समीर ने पूछताछ के दौरान पुलिस को सीमा पार से संचालित हो रहे गिरोह के बारे में कई अहम जानकारियां दी हैं.

धवल जायसवाल, एडीसीपी सिटी, गाजियाबाद (ETV Bharat)

मिली जानकारी के मुताबिक साल 2023 में समीर के द्वारा कुछ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले गए थे. इसके बाद नौशाद और सोहेल द्वारा समीर से संपर्क किया गया और उसे कई व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था. व्हाट्सएप ग्रुप में मीरा पहले से जुड़ी हुई थी. मीरा को गाजियाबाद पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. ग्रुप में जोड़े जाने के बाद समीर वीर के संपर्क में आया था. इसके बाद समीर को धीरे-धीरे विभिन्न टास्क दिए जाने लगे.

पुलिसे के मुताबिक समीर से देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित सुरक्षा बल के ठिकानों और रेलवे स्टेशन आदि के रेकी करवाने के बाद फोटो, वीडियो और जीपीएस लोकेशन विदेशी नंबरों पर मांगे गए थे. फोटो वीडियो विदेशी नंबरों पर भेजने के लिए समीर ने प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल किया था. ऐप इस्तेमाल करने के बारे में समीर को ट्रेनिंग दी गई थी. समीर के द्वारा कई लड़कों को भी गिरोह से जोड़कर पैसे का लालच देकर विभिन्न क्षेत्रों की रेकी करवाने का काम कराया जाता था. शिवराज समीर के माध्यम से ग्रुप से जुड़ा था. साहिल के कहने पर शिवराज द्वारा सोनीपत में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था. जिसकी आवाज में शिवराज को पैसे मिले थे.

"प्रकरण में अब तक की विवेचना में गिरफ्तार अभियुक्त गण के देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और गोपनीय सूचनाओं को विदेश भेजने, जिसका दुरुपयोग होने की प्रबल संभावना है कि साक्ष्यप पाए जाने पर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967(UAPA) की धारा 18 की वृद्धि की गई है." -धवल जायसवाल, एडीसीपी सिटी-

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