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गाजियाबाद में धारा 163 लागू, 2 मई तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर, लागू रहेंगे कई प्रतिबंध

नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद में धारा 163 लागू कर दी गई है. आगामी त्योहारों, धार्मिक- सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, अन्य संगठनों द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए कमिश्नरेट गाजियाबाद में धारा 163 लागू की गई है.

इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था एवं यातायात) राजकरन नैय्यर द्वारा आदेश जारी किया गया है. आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आदेश कमिश्नरेट गाजियाबाद की संपूर्ण सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू होगा और केमिस्ट्री रेट गाजियाबाद में रह रहे और इससे गुजरने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा. आदेश के मुताबिक, कमिश्नरेट गाजियाबाद में 11 अप्रैल से 2 मई 2026 तक धारा 163 लागू रहेगी.