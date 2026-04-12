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गाजियाबाद में धारा 163 लागू, 2 मई तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर, लागू रहेंगे कई प्रतिबंध

गाजियाबाद में आगामी त्योहारों, धार्मिक- सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए कमिश्नरेट गाजियाबाद ने धारा 163 लागू की.

11 अप्रैल से 2 मई 2026 तक गाजियाबाद में धारा 163 लागू
11 अप्रैल से 2 मई 2026 तक गाजियाबाद में धारा 163 लागू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 12, 2026 at 10:33 AM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद में धारा 163 लागू कर दी गई है. आगामी त्योहारों, धार्मिक- सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, अन्य संगठनों द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए कमिश्नरेट गाजियाबाद में धारा 163 लागू की गई है.

इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था एवं यातायात) राजकरन नैय्यर द्वारा आदेश जारी किया गया है. आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आदेश कमिश्नरेट गाजियाबाद की संपूर्ण सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू होगा और केमिस्ट्री रेट गाजियाबाद में रह रहे और इससे गुजरने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा. आदेश के मुताबिक, कमिश्नरेट गाजियाबाद में 11 अप्रैल से 2 मई 2026 तक धारा 163 लागू रहेगी.

11 अप्रैल से 2 मई 2026 तक जिले में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे

  • किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, प्रदर्शन या जुलूस आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे.
  • कमिश्नरेट गाजियाबाद के किसी भी गांव अथवा मोहल्ले में ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसके जाने से उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो.
  • कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के अस्त्र-शास्त्र, विस्फोटक पदार्थ या ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण किए जाने में किया जा सकता है, ना तो साथ लेकर चलेगा, ना ही इनको किसी स्थान पर एकत्रित करेगा और ना ही सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करेगा. इस प्रतिबंध से पुलिसकर्मी और शस्त्र धारण करने वाले अधिकृत अधिकारी और कर्मचारी मुक्त रहेंगे.
  • कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल और अपने घर की छत पर किसी भी प्रकार की ईंट, पत्थर, कांच की बोतल आदि एकत्रित नहीं करेगा.
  • कोई भी पेट्रोल पंप मालिक या खुदरा विक्रेता पेट्रोल और डीजल की बिक्री वाहन के अतिरिक्त बोतल अथवा किसी कंटेनर में नहीं करेगा.
  • कोई भी होटल या धर्मशाला किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी पहचान सत्यापित करे कमरा आवंटित नहीं करेगा.
  • कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी बात नहीं कहेगा और न ही प्रकाशन के माध्यम से प्रचारित या प्रसारित करेगा. जिससे सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचे.
  • किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल द्वारा किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री विज्ञापन आदि का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा.
  • कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से मदिरा और नशीले पदार्थ का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे कानून व्यवस्था पर संकट की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा.
  • कोई भी व्यक्ति या कोई समूह यातायात जाम नहीं करेगा और ना ही बातचीत करेगा.
  • राजकीय कार्यालय के ऊपर और आसपास एक किलोमीटर के रेंज में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णत प्रतिबंधित होगा. इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर संबंधित जोन के पुलिस उपायुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार की ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जाएगी.

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गाजियाबाद में धारा 163 लागू
GHAZIABAD SECTION 163 IMPOSED

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