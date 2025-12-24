ETV Bharat / state

गाजियाबाद के प्राइवेट स्कूलों में 13 हजार सीटों पर एडमिशन का मौका, जानिए कैसे मिलेगा फ्री दाखिला?

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राइट टू एजुकेशन के तहत आप अपने बच्चों का प्राइवेट प्रतिष्ठित स्कूल में निशुल्क एडमिशन करा सकते हैं. निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कमजोर वर्ग और अलाभित समूह के 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम आयु के बालक और बालिकाओं की दाखिला प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने जा रहे हैं. RTE के तहत गाजियाबाद में 2025-2026 के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सभी ब्लॉक में नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं. जो कि न सिर्फ लोगों को देखने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं बल्कि दाखिला कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार करने के लिए गाइड भी कर रहे हैं.

विवाद समाधान समिति का गठन: राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत दाखिले के लिए आवेदन और चयन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले मुद्दों के तुरंत निस्तारण के लिए शासन द्वारा विवाद समाधान समिति गठित की गई है. विवाद समाधान समिति में मुख्य विकास अधिकारी को अध्यक्ष, जिला विद्यालय निरीक्षक को सदस्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सदस्य सचिव और खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को सदस्य नामित किया गया है.

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताई पूरी तैयारी (ETV BHARAT)

विवाद का होगा निस्तारण: विवाद समाधान समिति का कार्यकाल केवल प्रवेश प्रक्रिया की अवधि के लिए होगा, यानी की प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा से प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने तक समिति लाभार्थियों की समस्याओं का निस्तारण करेगी. समिति को एक सप्ताह में किसी भी विवाद पर निर्णय लेना होगा. यदि पीड़ित पक्ष निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो जिलाधिकारी अंतिम अपीलीय प्राधिकारी होंगे. विवाद समाधान समिति द्वारा योजना अंतर्गत प्राप्त शिकायत तो और निस्तारण की स्थिति पर साप्ताहिक बैठक की जाएगी.



कैसे करें अप्लाई

बेसिक शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले अभिभावक अपने वार्ड में स्थित और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले अभिभावक अपनी ग्राम पंचायत में स्थित स्कूलों के लिए आरटीई पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.



कमजोर वर्ग के लिए आवश्यक दस्तावेज