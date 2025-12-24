ETV Bharat / state

गाजियाबाद के प्राइवेट स्कूलों में 13 हजार सीटों पर एडमिशन का मौका, जानिए कैसे मिलेगा फ्री दाखिला?

दाखिले के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है उन सभी का जिक्र शिक्षा विभाग ने किया है.

GHAZIABAD RTE ADMISSION 2025
गाजियाबाद में प्राइवेट स्कूलों में दाखिले का मौका (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 24, 2025 at 11:49 AM IST

5 Min Read
नई दिल्ली/गाजियाबाद: राइट टू एजुकेशन के तहत आप अपने बच्चों का प्राइवेट प्रतिष्ठित स्कूल में निशुल्क एडमिशन करा सकते हैं. निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कमजोर वर्ग और अलाभित समूह के 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम आयु के बालक और बालिकाओं की दाखिला प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने जा रहे हैं. RTE के तहत गाजियाबाद में 2025-2026 के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सभी ब्लॉक में नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं. जो कि न सिर्फ लोगों को देखने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं बल्कि दाखिला कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार करने के लिए गाइड भी कर रहे हैं.

विवाद समाधान समिति का गठन: राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत दाखिले के लिए आवेदन और चयन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले मुद्दों के तुरंत निस्तारण के लिए शासन द्वारा विवाद समाधान समिति गठित की गई है. विवाद समाधान समिति में मुख्य विकास अधिकारी को अध्यक्ष, जिला विद्यालय निरीक्षक को सदस्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सदस्य सचिव और खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को सदस्य नामित किया गया है.

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताई पूरी तैयारी (ETV BHARAT)

विवाद का होगा निस्तारण: विवाद समाधान समिति का कार्यकाल केवल प्रवेश प्रक्रिया की अवधि के लिए होगा, यानी की प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा से प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने तक समिति लाभार्थियों की समस्याओं का निस्तारण करेगी. समिति को एक सप्ताह में किसी भी विवाद पर निर्णय लेना होगा. यदि पीड़ित पक्ष निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो जिलाधिकारी अंतिम अपीलीय प्राधिकारी होंगे. विवाद समाधान समिति द्वारा योजना अंतर्गत प्राप्त शिकायत तो और निस्तारण की स्थिति पर साप्ताहिक बैठक की जाएगी.

कैसे करें अप्लाई
बेसिक शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले अभिभावक अपने वार्ड में स्थित और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले अभिभावक अपनी ग्राम पंचायत में स्थित स्कूलों के लिए आरटीई पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.

कमजोर वर्ग के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • वार्षिक आय 1 लाख से काम का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.
  • आवेदन के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कोई अन्य फोटो युक्त सरकारी प्रमाण पत्र.
  • आय प्रमाण पत्र
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • बच्चे का आधार कार्ड
  • अभिभावक के बैंक खातों की सूचना


अलाभित समूह के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ विकलांग/ विधवा पेंशन प्राप्त करता/ निराश्रित/ बेघर/ नि: शक्त बच्चों का प्रमाण पत्र.
  • आवेदन के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कोई अन्य फोटो युक्त सरकारी प्रमाण पत्र.
  • आय प्रमाण पत्र
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • बच्चे का आधार कार्ड
  • अभिभावक के बैंक खातों की सूचना

बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव के मुताबिक, गाजियाबाद में कुल 1388 स्कूल राइट टू एजुकेशन पोर्टल पर मैप किए गए हैं. राइट टू एजुकेशन के तहत गाजियाबाद में कुल 13830 सीटें निर्धारित की गई हैं. राइट टू एजुकेशन के तहत हमारा अधिक से अधिक छात्रों का स्कूलों में दाखिला कराने का प्रयास है. जिले के प्रत्येक ब्लॉक में नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि नोडल अधिकारी लोगों को राइट टू एजुकेशन के बारे में जानकारी दे सके ताकि पहले से ही लोग संबंधित दस्तावेज तैयार कर सकें और समय से दाखिले की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके.

राइट टू एजुकेशन के के तहत दाखिले की प्रक्रिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार कराया जा रहा है. विभिन्न सामाजिक संगठनों और हाई राइज सोसाइटी की अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को भी पत्र लिख कर बताया गया है कि अपने यहां काम करने वाले लोगों को भी राइट टू एजुकेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दें." ओपी यादव, बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद

शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए गाजियाबाद में कई स्कूलों द्वारा राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिले नहीं दिए गए थे. कुल 6 स्कूलों द्वारा राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिला लेने से इनकार किया गया था. पूरे मामले की बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जांच कराई गई थी. जांच के पश्चात बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी 6 स्कूलों के मान्यता रद्द करने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी थी.

नोडल अधिकारियों के नंबर भी शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं
विकास खंड लोनी: नदीम 8851166179
विकास खंड रजापुर: रमन खान 9456906522
विकास खंड मुरादनगर: अमित कुमार 9012926897
विकास खंड भोजपुर: पवन तिवारी 9837171842
नगर क्षेत्र (मोहननगर जोन): मुसब्बिर 8700750266
नगर क्षेत्र (विजय नगर जोन): 9810284244
नगर क्षेत्र (सिटी जोन): रोहित शर्मा 9310211911
नगर क्षेत्र (कविनगर जोन): पुष्पेंद्र 8800159313
जनपद स्तर पर: अनुभव गुप्ता (डी सी सामुदायिक सहभागिता)8429217007

