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गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आकर स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत

नई दिल्‍ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही जान चली गई. मृतका दिल्ली के दुर्गापुरी स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल में शिक्षिका थीं. पुलिस के मुताबिक, हादसा मंगलवार सुबह करीब 8 बजे हुआ. घटनास्थल से कुछ दूरी पर चेकिंग कर रही पुलिस टीम को एक राहगीर ने सड़क हादसे की सूचना दी.

पुलिस के अनुसार, शिक्षिका स्कूटी से राजनगर की ओर से रोटरी गोल चक्कर की तरफ जा रही थीं. इसी दौरान ट्रक की चपेट में आ गईं, हादसा इतना गंभीर था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में उनके सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आईं. पुलिस ने मृतका के पति वरुण गुप्ता को फोन के जरिए घटना की सूचना दी. पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया. अस्पताल में शव के पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है. इसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा.